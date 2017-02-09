Куда пойти в выходные в Перми? Афиша на 11—12 февраля
Каждую неделю ищите подробный перечень мероприятий на сайте «АиФ-Прикамье».
Каждую неделю ищите подробный перечень мероприятий на сайте «АиФ-Прикамье».
В морозные выходные состоится «Лыжня России». В прошлом году в популярном состязании приняли участие несколько тысяч пермяков. В этом году массовую гонку проведут на спорткомплексе «Пермские медведи».
Также в выходные состоится множество спектаклей и сразу несколько забегов.
11 февраля.
09.00 — СК «Пермские медведи», ул. Спортивная, 22 — «Лыжня России»;.
10.00 — ул. Ижевская, 23 — Кубок России по пейнтболу;.
11.00 — 14.00 — ул. Петропавловская, 59 — День открытых дверей в Пермской федерации йоги;.
11.00 —
11.00 — Дом актёра — Спектакль «Как музыка сказку спасла» (3+);.
11.00, 16.00 — Театр кукол — Спектакль «Принцесса на горошине» (5+);.
12.00 — Планетарий — Представление «Путешествие Незнайки на машине времени» (6+);.
12.00, 16.00 — Цирк — Представление «Империя львиц» (0+);.
12.00 — 17.00 — Чудоград, ул. Куйбышева, 66 — Ярмарка мам (ярмарка товаров для детей, разнообразные лекции,
12.00 —
12.00 — 20.00 — ТРК Столица, ул. Мира, 41/1 — Ярмарка «Базарный день»;.
13.00 — Центр городской культуры, ул. Пушкина, 15 — Лекция «Нейроинтерфейсы: как мозг общается с компьютером»;.
13.30 — Театр кукол — Спектакль «Снежная королева» (6+);.
15.00 — ТЮЗ — Спектакль «Золоченые лбы » (12+);.
15.00 — Планетарий — Представление «Круиз по Солнечной системе» (7+);.
17.00 — Планетарий — Представление «В гостях у гнома Астронома» (8+);.
18.00 — ул. Луначарского, 51а — Урок по гимнастике для женщин (Запись по тел.:
18.00 —
18.00 — Театр «У Моста» — Спектакль «Мастер и Маргарита» (16+);.
19.00 — Планетарий — Представление «Созвездие Зодиака» (12+);.
19.00 — Дом актёра — Спектакль «Пока она умирала» (14+).
12 февраля.
10.30 — Планетарий — Представление «Тайны деревьев» (7+);.
11.00 —
11.00 — Остановка «Парк Балатово» — Тренировки в беговом клубе «Perm Running Club»;.
11.00 — Дом актёра — Спектакль «Морозко» (3+);.
11.00, 16.00 — Театр кукол — Спектакль «Принцесса на горошине» (5+);.
12.00 — 14.00 — Балатовский парк, у колеса обозрения — Забег любви, романтическая эстафета (18+);.
12.00 — Планетарий — Представление «Про Мюнхгаузена, Бабу Ягу и ракету» (5+);.
12.00, 16.00 — Цирк — Представление «Империя львиц» (0+);.
13.00 — ул. Краснова, 24 к.1- День танцев;.
13.30 — Театр кукол — Спектакль «Снежная королева» (6+);.
14.00 — ул. Мира, 76 — Лекции о здоровом питании и долголетии;.
14.00, 18.00 — Театр «У Моста» — Спектакль «Мастер и Маргарита» (16+);.
15.00 — Планетарий — Представление «Вечные тайны неба» (8+);.
16.00 — Дом актёра — Спектакль «Маленькая баба Яга» (3+);.
18.00 —
18.00 — ТЮЗ — Спектакль «Продавец дождя» (16+).