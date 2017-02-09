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17:45 (мск), источник: АиФ Прикамье

Куда пойти в выходные в Перми? Афиша на 11—12 февраля

Каждую неделю ищите подробный перечень мероприятий на сайте «АиФ-Прикамье».

В морозные выходные состоится «Лыжня России». В прошлом году в популярном состязании приняли участие несколько тысяч пермяков. В этом году массовую гонку проведут на спорткомплексе «Пермские медведи».

Также в выходные состоится множество спектаклей и сразу несколько забегов.

11 февраля.

09.00 — СК «Пермские медведи», ул. Спортивная, 22 — «Лыжня России»;.

10.00 — ул. Ижевская, 23 — Кубок России по пейнтболу;.

11.00 — 14.00 — ул. Петропавловская, 59 — День открытых дверей в Пермской федерации йоги;.

11.00 — Туки-Луки — Спектакль «Крошка Енот» (3+);.

11.00 — Дом актёра — Спектакль «Как музыка сказку спасла» (3+);.

11.00, 16.00 — Театр кукол — Спектакль «Принцесса на горошине» (5+);.

12.00 — Планетарий — Представление «Путешествие Незнайки на машине времени» (6+);.

12.00, 16.00 — Цирк — Представление «Империя львиц» (0+);.

12.00 — 17.00 — Чудоград, ул. Куйбышева, 66 — Ярмарка мам (ярмарка товаров для детей, разнообразные лекции, мастер-классы и представления, весь день для детей бесплатно работает большая Лего-стройка и фотозона);.

12.00 — Фитнес-клуб «New Star», Г. Звезда, 38б — День открытых дверей;.

12.00 — 20.00 — ТРК Столица, ул. Мира, 41/1 — Ярмарка «Базарный день»;.

13.00 — Центр городской культуры, ул. Пушкина, 15 — Лекция «Нейроинтерфейсы: как мозг общается с компьютером»;.

13.30 — Театр кукол — Спектакль «Снежная королева» (6+);.

15.00 — ТЮЗ — Спектакль «Золоченые лбы » (12+);.

15.00 — Планетарий — Представление «Круиз по Солнечной системе» (7+);.

17.00 — Планетарий — Представление «В гостях у гнома Астронома» (8+);.

18.00 — ул. Луначарского, 51а — Урок по гимнастике для женщин (Запись по тел.: 8 (950) 469−31−66);.

18.00 — Туки-Луки — Спектакль «Барышня-крестьянка» (14+);.

18.00 — Театр «У Моста» — Спектакль «Мастер и Маргарита» (16+);.

19.00 — Планетарий — Представление «Созвездие Зодиака» (12+);.

19.00 — Дом актёра — Спектакль «Пока она умирала» (14+).

12 февраля.

10.30 — Планетарий — Представление «Тайны деревьев» (7+);.

11.00 — Туки-Луки — Спектакль «Сказка про Иванушку-дурачка» (3+);.

11.00 — Остановка «Парк Балатово» — Тренировки в беговом клубе «Perm Running Club»;.

11.00 — Дом актёра — Спектакль «Морозко» (3+);.

11.00, 16.00 — Театр кукол — Спектакль «Принцесса на горошине» (5+);.

12.00 — 14.00 — Балатовский парк, у колеса обозрения — Забег любви, романтическая эстафета (18+);.

12.00 — Планетарий — Представление «Про Мюнхгаузена, Бабу Ягу и ракету» (5+);.

12.00, 16.00 — Цирк — Представление «Империя львиц» (0+);.

13.00 — ул. Краснова, 24 к.1- День танцев;.

13.30 — Театр кукол — Спектакль «Снежная королева» (6+);.

14.00 — ул. Мира, 76 — Лекции о здоровом питании и долголетии;.

14.00, 18.00 — Театр «У Моста» — Спектакль «Мастер и Маргарита» (16+);.

15.00 — Планетарий — Представление «Вечные тайны неба» (8+);.

16.00 — Дом актёра — Спектакль «Маленькая баба Яга» (3+);.

18.00 — Туки-Луки — Спектакль «Мама для мамонтенка» (3+);.

18.00 — ТЮЗ — Спектакль «Продавец дождя» (16+).

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