Детали захвата пиратами севастопольских моряков не разглашаются в их интересах — омбудсмен

Об этом РИА Новости (Крым) рассказал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

«5 февраля около 10 часов утра к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе судно BBC Caribbean немецкой компании Briese Crewing было атаковано пиратами, в результате чего были захвачены в плен восемь членов экипажа, среди которых трое севастопольцев. Остальные члены экипажа остались на судне. Самое главное, что захват происходил без выстрелов. Раненых и пострадавших нет», — отметил омбудсмен.

По информации Буцая, захваченные моряки вывезены на сушу — в лагерь пиратов. Им предоставляется еда и вода. Руководство компании ведет активные переговоры по их быстрейшему освобождению.

«Вопрос выкупа компания не афиширует. Организация серьезная. Не было случая, чтобы кто-то из сотрудников пострадал. Я проверял эту информацию. Ни один моряк компании не был брошен», — сказал он.

Буцай сообщил, что все попавшие в плен севастопольцы опытные моряки среднего возраста. Других деталей севастопольский уполномоченный по правам человека раскрывать не стал.

«У меня в 2008 году мой старший сын попал в плен к сомалийским пиратам. И информация с подробностями, которая выходит в СМИ, очень серьезно влияет на срок нахождения в плену и на сумму выкупа. Поэтому в целях скорейшего освобождения подробности лучше не распространять», — подчеркнул он.

Также омбудсмен рассказал, что общается с родственниками плененных жителей Севастополя. «Очень важно рассказать, как себя вести, если начнутся звонки. Как правило, могут звонить шарлатаны», — сказал Буцай.