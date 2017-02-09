Ученые назвали дни, когда людям снятся вещие сны
Людям, которые придают значение снам, стоит обратить внимание на день недели, когда было то или иное видение.
Людям, которые придают значение снам, стоит обратить внимание на день недели, когда было то или иное видение.
Ученые заявили, что далеко не каждый сон можно считать вещим, и даже представили схему, на которую следует ориентироваться в толковании своих грез, пишет kp.ru.
Так, сны с воскресения на понедельник не несут никакой смысловой нагрузки, а только отображают психоэмоциональную усталость, накопленную за неделю. Зато сон с понедельника на вторник может оказаться вещим. Особенно стоит уделить ему внимание, если он был
Сон на среду обычно не несет в себе никакой полезной информации. Зато сон, приснившийся в ночь на четверг, подскажет, как улучшить свое материальное благосостояние.
Сны с четверга на пятницу помогут тем, кто испытывает проблемы в личной жизни. Сон с пятницы на субботу — вещий в вопросах судьбы родных людей. А вот сон с субботы на воскресенье может затрагивать разные сферы жизни и исполняется, как правило, в ближайшие сутки.