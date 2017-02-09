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19:51 (мск), источник: Publika.md

Ученые назвали дни, когда людям снятся вещие сны

Людям, которые придают значение снам, стоит обратить внимание на день недели, когда было то или иное видение.

Источник: Publika.md

Ученые заявили, что далеко не каждый сон можно считать вещим, и даже представили схему, на которую следует ориентироваться в толковании своих грез, пишет kp.ru.

Так, сны с воскресения на понедельник не несут никакой смысловой нагрузки, а только отображают психоэмоциональную усталость, накопленную за неделю. Зато сон с понедельника на вторник может оказаться вещим. Особенно стоит уделить ему внимание, если он был как-то связан с победой.

Сон на среду обычно не несет в себе никакой полезной информации. Зато сон, приснившийся в ночь на четверг, подскажет, как улучшить свое материальное благосостояние.

Сны с четверга на пятницу помогут тем, кто испытывает проблемы в личной жизни. Сон с пятницы на субботу — вещий в вопросах судьбы родных людей. А вот сон с субботы на воскресенье может затрагивать разные сферы жизни и исполняется, как правило, в ближайшие сутки.

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