В зданиях алматинских вокзалов снесут магазины и киоски
Уже снесено порядка 50 незаконных торговых точек. В конце февраля начнётся демонтаж ряда магазинов.
Уже снесено порядка 50 незаконных торговых точек. В конце февраля начнётся демонтаж ряда магазинов.
В зданиях алматинских вокзалов снесут все незаконно установленные продуктовые и газетные киоски, а также магазины. На их месте планируется установить один минимаркет и газетный ларёк. Чистка в торговых рядах ожидается к концу февраля, сообщает телеканал «Алматы».
Первые 28 киосков были демонтированы в начале января согласно решению суда. Всего же в здании двух алматинских вокзалов снесено порядка 50 незаконных торговых точек.
«В настоящее время производится принудительное исполнение решения суда. На данные объекты есть исполнение о принудительном сносе. То есть данные объекты незаконно здесь построены, о чём имеется решение суда, на основании которого мы сейчас производим принудительное исполнение», — прокомментировал судебный исполнитель Рахим Орынбаев.
В конце февраля начнётся демонтаж магазинов. Пассажиров будут обслуживать только один минимаркет и газетный киоск.
За благоустройство прилегающей территории к железнодорожному вокзалу Астаны взялись и столичные власти. Парковка перед зданием перешла в собственность управления акимата. С этого дня она стала платной.