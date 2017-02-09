В зданиях алматинских вокзалов снесут магазины и киоски

В зданиях алматинских вокзалов снесут все незаконно установленные продуктовые и газетные киоски, а также магазины. На их месте планируется установить один минимаркет и газетный ларёк. Чистка в торговых рядах ожидается к концу февраля, сообщает телеканал «Алматы».

Первые 28 киосков были демонтированы в начале января согласно решению суда. Всего же в здании двух алматинских вокзалов снесено порядка 50 незаконных торговых точек.