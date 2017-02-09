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18:44 (мск), источник: РИА Новости

Новый вид амеб назвали в честь персонажа «Властелина Колец»

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ученые назвали новый вид пресноводных амеб в честь волшебника Гэндальфа из «Властелина колец» благодаря крайне необычной форме ее оболочки, похожей на шляпу героя трилогии Толкиена, говорится в статье, опубликованной в журнале Acta-Protozoologica.

Источник: Jordana C. Féres & Alfredo L. Porfírio Sousa

«Не понятно, зачем этой амебе нужна такая шляпа. Она вряд ли защищает ее от хищников, так как на этот род амеб активно охотятся другие одноклеточные существа, обладающие более крупными размерами — обычно панцири защищают животных от хищников тех же размеров. Возможно, что эта оболочка защищает их от ультрафиолета или высыхания», — заявил Дэниел Лар (Daniel Lahr) из университета Сан-Паулу (Бразилия).

Амебы представляют собой простейших животных, обладающих обособленным ядром и всеми остальными компонентами клетки, которые есть в нашем организме. В далеком прошлом они доминировали в экосистемах Земли, однако впоследствии они были вытеснены на «обочину жизни» многоклеточными существами.

Поведение и облик амеб, несмотря на их одноклеточность, крайне разнообразны — существуют амебы, живущие внутри своеобразных панцирей, амебы-паразиты, амебы-хищники и даже амебы-«фермеры», выращивающие внутри себя полезных бактерий, а также амебы, выработавшие своеобразную форму «коллективного разума».

Фильм
8.3
Властелин колец: Братство кольца
2001 / США, Новая Зеландия / 2 ч. 58 мин.
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
боевикприключения...

Лар и его коллеги добавили к их числу еще один крайне необычный вид амеб, живущий в пресноводных водоемах Бразилии и получивший имя Arcella gandalfi. Такое имя она получило из-за необычной формы ее «раковины», похожей на слегка обрубленный конус, или знаменитую сине-серую шляпу Гэндальфа, волшебника из «Властелина колец» и «Хоббита».

По словам ученых, ни одна другая амеба не обладает подобной формой и поэтому ее легко заметить в водах рек или озер даже в том случае, если на нее смотрит натуралист-любитель или просто не специалист в биологии амеб.

Так и произошло при открытии «гэндальфа» — как рассказывает Лар, в прошлом году с ним связалась Хордана Ферес (Jordana Feres), био-эколог, работающая консультантом на одну из фирм в штате Эспириту-Санту на востоке Бразилии. Изучая пробы воды, собранные в реках Амапа и Рио-де-Жанейро, она обнаружила в них несколько сотен необычно крупных амеб, которых она поймала и передала Лару.

Вскрыв несколько таких шляп, Ферес и Лар подтвердили, что им удалось найти новый вид амеб, и они предлагают сделать «гэндальфов» символом Эспириту-Санту, так как эта амеба не встречается нигде в других уголках Земли. Другие амебы, обладающие панцирями, примерно в два раза меньше по размерам, чем Arcella gandalfi, и они больше похожи по форме на сплюснутые диски или шары.

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