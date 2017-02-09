Новый вид амеб назвали в честь персонажа «Властелина Колец»

«Не понятно, зачем этой амебе нужна такая шляпа. Она вряд ли защищает ее от хищников, так как на этот род амеб активно охотятся другие одноклеточные существа, обладающие более крупными размерами — обычно панцири защищают животных от хищников тех же размеров. Возможно, что эта оболочка защищает их от ультрафиолета или высыхания», — заявил Дэниел Лар (Daniel Lahr) из университета Сан-Паулу (Бразилия).

Амебы представляют собой простейших животных, обладающих обособленным ядром и всеми остальными компонентами клетки, которые есть в нашем организме. В далеком прошлом они доминировали в экосистемах Земли, однако впоследствии они были вытеснены на «обочину жизни» многоклеточными существами.