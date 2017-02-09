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18:22 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре в честь Дня влюбленных молодые самарцы смогут провести репетицию бракосочетания

Пары получат «свидетельство о заключении брака», которое будет им напоминать об их чувствах и об этом дне.

14 февраля, в честь Дня влюбленных в Доме молодежи (Ленина, 3) проведут репетиции бракосочетаний, сообщает 63.ru.

— Участники акции получают возможность почувствовать себя настоящими молодоженами. Празднично украшенное помещение, настоящая свадебная арка, романтическая музыка, фотограф и, конечно, трогательная речь об искренней и вечной любви — все это ждет молодых людей, которые придут в Дом молодежи 14 февраля. Там же они получат «свидетельство о заключении брака», которое будет им напоминать об их чувствах и об этом дне, — рассказывают организаторы.

Молодые люди смогут поучаствовать в конкурсе фотографий. Фото «молодоженов» будут размещены в альбоме в группе Дома молодежи в «ВКонтакте». Пары, набравшие большее количество голосов, получат ценные призы.

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