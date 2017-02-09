Замглавы УМВД по Приморью задержали за махинацию с премиями

Ранее сообщалось об обысках в кабинете офицера.

«Заместителем председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника УМВД России по Приморскому краю — начальника следственного управления Ильи Шамратова по признакам преступления… “Злоупотребление должностными полномочиями”», — сказано в релизе.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года Шамратов повысил в приказах начальника УМВД России по Приморскому краю размеры годовых премий ряду своих подчиненных, которые потребовал вернуть ему.

Подчиненные передали Шамратову требуемые им суммы, общий размер которых составил около четырех миллионов рублей, полагает СК РФ. При этом, как правило, итоговая премия, назначенная одному подчиненному Шамратова, не превышала 35 тысяч рублей.

В настоящий момент офицер задержан.