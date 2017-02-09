Система радиационного мониторинга Гидромета переведена в усиленный режим

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система радиационного мониторинга Гидромета с 9 февраля переведена в усиленный режим для своевременной оценки изменений радиационной обстановки в окружающей среде. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По сообщениям СМИ, на атомной электростанции «Фламанвиль» на северо-западе Франции произошел взрыв. Об этом сообщает газета Ouest France со ссылкой на местную префектуру. По информации издания, инцидент произошел около 12.00 по минскому времени в машинном отделении станции. По данным официальных властей, угрозы утечки радиоактивных веществ нет.

Тем не менее, при взаимодействии государственных гидрометеорологических служб Беларуси и России сделаны расчеты возможного распространения в случае попадания продуктов взрыва в окружающую среду (на период с 9 по 12 февраля 2017 года).

Прогноз траекторий распространения воздушных масс на разных высотах (500, 1500 и 3000 м), построенный с учетом реальных и прогнозируемых синоптических условий, свидетельствует, что продукты взрыва (в случае их выброса в атмосферу) будут распространяться в направлении Атлантического океана. Такая ситуация не будет представлять угрозы для территории Беларуси.

В настоящее время радиационная обстановка на территории страны остается стабильной, превышений над среднемноголетними уровнями не отмечено.