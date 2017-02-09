Среди захваченных нигерийскими пиратами моряков есть крымчане

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Среди захваченного пиратами в Нигерии экипажа судна BBC Caribbean трое моряков — из Севастополя; состоянию их здоровья ничего не угрожает, сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Нападение на судно произошло 5 февраля примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе. Пираты подплыли на моторной лодке и открыли огонь. Восемь членов экипажа — семь россиян и один украинец — оказались в плену.

«Среди членов экипажа — три севастопольца. По нашей информации, все члены экипажа находятся в относительной безопасности, их здоровью ничего не угрожает», — сказал РИА Новости Буцай.

По его словам, моряки находятся в лагере пиратов.