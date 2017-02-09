Среди захваченных нигерийскими пиратами моряков есть крымчане

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Среди захваченного пиратами в Нигерии экипажа судна BBC Caribbean трое моряков — из Севастополя; состоянию их здоровья ничего не угрожает, сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
Нападение на судно произошло 5 февраля примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе. Пираты подплыли на моторной лодке и открыли огонь. Восемь членов экипажа — семь россиян и один украинец — оказались в плену.
«Среди членов экипажа — три севастопольца. По нашей информации, все члены экипажа находятся в относительной безопасности, их здоровью ничего не угрожает», — сказал РИА Новости Буцай.
По его словам, моряки находятся в лагере пиратов.
Немецкая компания ведет активные переговоры, мы надеемся, что в ближайшие время мы сможем встречать моряков обратно
По его словам, семьям севастопольских моряков оказывается моральная поддержка.
Ранее стало известно, что капитан захваченного нигерийскими пиратами судна BBC Caribbean смог выйти на связь. Он позвонил в немецкую компанию Briese и сообщил, что все члены экипажа живы и здоровы.
Многоцелевое двухпалубное судно 2008 года постройки BBC Caribbean принадлежит немецкой группе компаний Briese. Оно шло без груза из города Дуала (Камерун) в город Тема (Гана). При этом сам корабль не был захвачен пиратами — с оставшимися восемью членами экипажа он «направляется в безопасное место», заявила Briese.
Министерства иностранных дел России и Украины подтвердили захват своих граждан в водах Нигерии и заявили, что принимают меры по их освобождению. Следственный комитет России по факту нападения пиратов начал доследственную проверку.