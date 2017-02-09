ФССП предупредила россиян о мошеннических письмах о псевдодолгах

«ФССП предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код», — говорится в сообщении пресс-службы ФССП, поступившем в четверг в «Интерфакс».

В нем отмечается, что текст сообщения выглядит примерно так: