ФССП предупредила россиян о мошеннических письмах о псевдодолгах

«ФССП предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код», — говорится в сообщении пресс-службы ФССП, поступившем в четверг в «Интерфакс».
В нем отмечается, что текст сообщения выглядит примерно так:
«ФССП извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11 февраля 2017 года. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: ссылка».
В ФФСП отмечают, что при переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить архивный файл с вирусом, «который может не детектироваться современными антивирусными средствами».
«Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера, ФССП рекомендует обращаться в правоохранительные органы», — говорится в пресс-релизе.