Суд запретил мэру Рио-де-Жанейро назначать сына на пост в администрации города

Постановление судьи может быть обжаловано перед пленумом ФВС. Назначение Марселу Кривеллы-младшего на должность главы администрации мэра Рио-де-Жанейро вызвало резкую критику со стороны представителей оппозиции и общественных организаций. Они обвинили градоначальника в неспособности привлечь к работе профессионалов.

Мэр резко отреагировал на эти заявления. «Вам надо понять, что никто не знает моего сына лучше, чем я. И назначения (в администрацию — прим. ТАСС) произвожу именно я», — так чиновник прокомментировал критику в свой адрес.

Бывший пастор евангелической церкви Марселу Кривелла, представляющий консервативную Бразильскую республиканскую партию, был избран мэром города Рио-де-Жанейро по итогам второго тура муниципальных выборов, получив 59,16% голосов. Он вступил в должность 1 января этого года. Кривелла оставил религиозную деятельность ради политики еще в 2002 году после возвращения из миссионерской поездки по Африке — он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра, будучи сенатором в верхней палате национального парламента.

При этом градоначальник в любой момент может вернуться к пасторской работе: поскольку Кривелла получил специальное благословение руководства своей церкви на участие в политической борьбе, считается, что он лишь временно покинул служение.