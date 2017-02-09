Более 80 человек эвакуировали спасатели из снежных заносов на дорогах ВКО
Сотрудники ГУ «Служба пожаротушения и
Сотрудники ГУ «Служба пожаротушения и
ПО информации Руслана Иманкулова, сегодня, 9 февраля, сотрудники ДЧС ВКО уже спасли с заснеженных трасс более 80 человек и продолжают работу по эвакуации попавших в снежные заносы людей.
В 19−07, в 3 км от города Семей, на автодороге «Семей — Кайнар», из снежного заноса эвакуировано 11 человек, в том числе один ребенок, а также две единицы техники.
В 19−20, в 20 км от города Семей, на автодороге «Семей — Алматы», из снежного заноса эвакуировано в 60 человек, из них семеро — дети.
В 19−40, в 40 км от города Семей, на автодороге «Семей — Усть-Каменогорск», из снежного заноса эвакуировано 7 человек.
В 20−20, в 60 км от города Семей, на автодороге «Семей — Караул» эвакуировано два человека.
В 20−37, в 56 км от города
Напомним, сегодня, в связи с ухудшением погодных условий в пяти регионах Казахстана введено ограничение движения на дорогах республиканского значения.