Более 80 человек эвакуировали спасатели из снежных заносов на дорогах ВКО

ПО информации Руслана Иманкулова, сегодня, 9 февраля, сотрудники ДЧС ВКО уже спасли с заснеженных трасс более 80 человек и продолжают работу по эвакуации попавших в снежные заносы людей.

В 19−07, в 3 км от города Семей, на автодороге «Семей — Кайнар», из снежного заноса эвакуировано 11 человек, в том числе один ребенок, а также две единицы техники.

В 19−20, в 20 км от города Семей, на автодороге «Семей — Алматы», из снежного заноса эвакуировано в 60 человек, из них семеро — дети.