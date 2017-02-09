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21:28 (мск), источник: Newtimes.kz

Более 80 человек эвакуировали спасатели из снежных заносов на дорогах ВКО

Сотрудники ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС ВКО продолжают работы по эвакуации людей из снежных заносов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова.

Источник: Newtimes.kz

ПО информации Руслана Иманкулова, сегодня, 9 февраля, сотрудники ДЧС ВКО уже спасли с заснеженных трасс более 80 человек и продолжают работу по эвакуации попавших в снежные заносы людей.

В 19−07, в 3 км от города Семей, на автодороге «Семей — Кайнар», из снежного заноса эвакуировано 11 человек, в том числе один ребенок, а также две единицы техники.

В 19−20, в 20 км от города Семей, на автодороге «Семей — Алматы», из снежного заноса эвакуировано в 60 человек, из них семеро — дети.

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В 19−40, в 40 км от города Семей, на автодороге «Семей — Усть-Каменогорск», из снежного заноса эвакуировано 7 человек.

В 20−20, в 60 км от города Семей, на автодороге «Семей — Караул» эвакуировано два человека.

В 20−37, в 56 км от города Усть-Каменогорск, на автодороге «Алматы — Усть-Каменогорск», силами Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС (4 человек личного состава и 2 единицы техники), проведена эвакуация двух человек из снежного заноса.

Напомним, сегодня, в связи с ухудшением погодных условий в пяти регионах Казахстана введено ограничение движения на дорогах республиканского значения.

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