Певица Арета Франклин объявила об уходе со сцены
«Королева соула» знаменита благодаря сильному голосу, а также активной общественной жизни.
«Королева соула» знаменита благодаря сильному голосу, а также активной общественной жизни.
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Легендарная американская
«Я должна признаться, что ухожу уже в этом году», — сказала 74-летняя исполнительница. «Я очень довольна тем, на каком этапе завершается моя карьера», — добавила певица, которую часто называют «Королевой соула» («The Queen Of Soul»).
В сентябре 2017 певица выпустит последний альбом, в создании которого принимает участие Стиви Уандер. Пластинка выйдет в Детройте, родном городе Франклин, где она уже более полувека сотрудничает со звукозаписывающей компанией «Мотаун рекордс» (Motown Records).
«Королева соула» знаменита благодаря сильному голосу, а также активной общественной жизни. В 1987 году ее имя первой среди представительниц прекрасного пола появилось в американском Зале славы
В 2005 ей была вручена высшая награда США — Президентская медаль Свободы. В 2009 году Арета Франклин выступила в Вашингтоне на инаугурации президента США Барака Обамы. «Американская история бьет ключом, когда Арета поет», — сказал о ней Обама.