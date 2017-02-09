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21:48 (мск), источник: ТАСС

Певица Арета Франклин объявила об уходе со сцены

«Королева соула» знаменита благодаря сильному голосу, а также активной общественной жизни.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Легендарная американская соул-певица Арета Франклин объявила о завершении карьеры. Такое заявление она сделала в эфире местного телевидения Детройта (штат Мичиган).

«Я должна признаться, что ухожу уже в этом году», — сказала 74-летняя исполнительница. «Я очень довольна тем, на каком этапе завершается моя карьера», — добавила певица, которую часто называют «Королевой соула» («The Queen Of Soul»).

В сентябре 2017 певица выпустит последний альбом, в создании которого принимает участие Стиви Уандер. Пластинка выйдет в Детройте, родном городе Франклин, где она уже более полувека сотрудничает со звукозаписывающей компанией «Мотаун рекордс» (Motown Records).

«Королева соула» знаменита благодаря сильному голосу, а также активной общественной жизни. В 1987 году ее имя первой среди представительниц прекрасного пола появилось в американском Зале славы рок-н-ролла. По версии журнала «Роллинг стоун» (Rolling Stone), она причислена к величайшим вокалисткам в истории этого направления музыки. Франклин завоевала 18 самых престижных в США музыкальных премий «Грэмми».

В 2005 ей была вручена высшая награда США — Президентская медаль Свободы. В 2009 году Арета Франклин выступила в Вашингтоне на инаугурации президента США Барака Обамы. «Американская история бьет ключом, когда Арета поет», — сказал о ней Обама.

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