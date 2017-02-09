Мимо Земли пролетит уникальная зеленая комета
К Земле приближается уникальная комета, которая имеет зеленое свечение
К Земле приближается уникальная комета, которая имеет зеленое свечение
К Земле приближается уникальная комета, которая называется 45Р. Она особенная тем, что имеет зеленое свечение, которое объясняется процессом испарения диуглеродного газа, из которого, в замерзшей форме состоит космический объект.
Астрономы провели расчеты, которые показали, что зеленая комета максимально приблизится к Земле 11 февраля. Космический объект пролетит от Земли на расстоянии в двенадцать миллионов километров. Это говорит о том, что Голубой планете не угрожает столкновение с 45Р.
Ученые восхищаются этой кометой
Кроме того, созерцание кометы станет возможным только при очень чистом ночном небе, так как она находится очень далеко. Уточним, что полное название «космической путешественницы» звучит как Комета 45Р/Хонды-Мркоса-Пайдушаковой. Ученые открыли ее в 1948 году.
За время исследований специалистам удалось выяснить, что полный оборот вокруг Солнца комета делает за 5,26 года, что говорит о ее нередких появлениях на земном небосводе. По словам астрономов,
Что до кометы, то полезно знать, что ее будет проще найти, если разыскать на небе созвездия Орла, Геркулеса, Северной Короны, Волопаса и Гончих Псов. Именно через них пройдет 45Р.