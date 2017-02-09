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23:33 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Мимо Земли пролетит уникальная зеленая комета

К Земле приближается уникальная комета, которая имеет зеленое свечение из-за процесса испарения диуглеродного газа.

Источник: Telegraf.com.ua

К Земле приближается уникальная комета, которая называется 45Р. Она особенная тем, что имеет зеленое свечение, которое объясняется процессом испарения диуглеродного газа, из которого, в замерзшей форме состоит космический объект.

Астрономы провели расчеты, которые показали, что зеленая комета максимально приблизится к Земле 11 февраля. Космический объект пролетит от Земли на расстоянии в двенадцать миллионов километров. Это говорит о том, что Голубой планете не угрожает столкновение с 45Р.

Ученые восхищаются этой кометой из-за ее необычного химического состава. Материя, выделяемая ею при испарении, под воздействием солнечных лучей, удивляет астрономов зеленым свечением, и они считают такое явление достаточно редким. Специалисты отметили, что 45Р можно будет увидеть с Земли, но для этого наблюдателю необходимо «вооружиться» хотя бы биноклем.

Кроме того, созерцание кометы станет возможным только при очень чистом ночном небе, так как она находится очень далеко. Уточним, что полное название «космической путешественницы» звучит как Комета 45Р/Хонды-Мркоса-Пайдушаковой. Ученые открыли ее в 1948 году.

За время исследований специалистам удалось выяснить, что полный оборот вокруг Солнца комета делает за 5,26 года, что говорит о ее нередких появлениях на земном небосводе. По словам астрономов, из-за того, что 45Р так часто подлетает к своему светилу, она постепенно тает, и, по космическим меркам, достаточно скоро полностью испарится. К слову, вечер 11 февраля может стать вдвойне особенным для жителей Земли. Дело в том, что они смогут наблюдать не только приближение кометы 45Р, но и полутеневое затмение Луны.

Что до кометы, то полезно знать, что ее будет проще найти, если разыскать на небе созвездия Орла, Геркулеса, Северной Короны, Волопаса и Гончих Псов. Именно через них пройдет 45Р.

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