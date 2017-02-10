В Петербурге мемориальную доску Колчаку снова закрасили черной краской
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Мемориальную доску лидеру Белого движения адмиралу Александру Колчаку, установленную в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Мемориальную доску лидеру Белого движения адмиралу Александру Колчаку, установленную в
Мемориальную доску Колчаку установили в Петербурге в ноябре 2016 года, через два дня вандалы закрасили ее черной краской. Через несколько дней доску отмыли от краски. Доска представляет собой пластину высотой 1 метр и шириной 1,9 метра, она установлена на эркере дома 3 по улице Большая Зеленина. Надпись на доске гласит: «В этом доме с 1905 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак».
«Доску опять закрасили. Будем отмывать, вероятнее всего, в субботу», — сказал Шевцов.
Ранее в Смольнинский районный суд были поданы пять исков к городскому правительству с требованием отменить постановление об установке памятной доски. Суд объединил все иски в одно производство. Смольнинский районный суд 24 января удовлетворил иск о признании незаконной установки памятной доски Колчаку и обязал ее демонтировать. Представители
Александр Васильевич Колчак (1874−1920) — русский военный и политический деятель, флотоводец,