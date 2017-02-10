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00:41 (мск), источник: Ictv.ua

В Одессе замерзло море и каток на дорогах

В Одессе Черное море, из-за продолжительных морозов, покрылось толстым слоем льда. А дороги укрыл непроходимый лед.

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Об этом сообщает Трасса Е-95. Море замерзло на всех пляжах, однако гулять по нему можно только у берега.

Также льдом покрыло большое количество улиц Одессы, из-за которого некоторые жители уже три дня не могут выйти на улицу, передает 048.ua.

Убраны только основные улицы и тротуары. В некоторых парках и улицах люди просто не могут ходить.

Кроме того, на завтра в городе объявлено штормовое предупреждение, а температура останется низкой. Потому ситуация со льдом в ближайшее время сохранится.

Напомним, британское издание The Guardian опубликовало невероятные снимки Земли, сделанные с дронов.

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