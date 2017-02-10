В Одессе замерзло море и каток на дорогах
В Одессе Черное море,
В Одессе Черное море,
Об этом сообщает Трасса Е-95. Море замерзло на всех пляжах, однако гулять по нему можно только у берега.
Также льдом покрыло большое количество улиц Одессы,
Убраны только основные улицы и тротуары. В некоторых парках и улицах люди просто не могут ходить.
Кроме того, на завтра в городе объявлено штормовое предупреждение, а температура останется низкой. Потому ситуация со льдом в ближайшее время сохранится.
Напомним, британское издание The Guardian опубликовало невероятные снимки Земли, сделанные с дронов.