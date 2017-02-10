Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Домой на автопилотеСложно ли неподготовленному пассажиру посадить самолет?
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Спасения не будет: МВФ отказался давать деньги Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: попытка прорыва близ Коминтерново
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Жириновский высказался о замужестве Собчак: реакция звезды
Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной - СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
11:20 (мск), источник: m24.ru

Количество дорожных знаков с подсветкой в Москве увеличат до 7,5 тысячи

Сейчас в Москве установлено порядка 6,5 тысячи светящихся знаков. Они установлены на вылетных магистралях города, ТТК и Садовом кольце.

Источник: Агентство «Москва»

Количество дорожных знаков с внутренней подсветкой в Москве увеличат до 7,5 тысячи. До конца года планируется заменить тысячу знаков на светящиеся. Об этом m24.ru рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. Знаки с подсветкой появятся на центральных улицах, вылетных магистралях и Третьем транспортном кольце (ТТК). Подсветить планируется, в том числе, знаки на пешеходных переходах.

«Внедрение инновационных технических средств в организации дорожного движения — важная составляющая в области повышения безопасности движения. Безусловно, увеличение числа дорожных знаков повышенной информативности позволяет автовладельцу чувствовать себя увереннее на дороге, особенно в сложных погодных условиях», — пояснил Юрьев.

По его словам, новые знаки с подсветкой появятся на центральных улицах, вылетных магистралях и Третьем транспортном кольце (ТТК). Подсветить планируется разные типы знаков, в том числе на пешеходных переходах.

Установка таких знаков позволяет повысить уровень безопасности дорожного движения. Водитель, увидев такой знак издалека, успеет отреагировать на дорожную ситуацию заблаговременно.
Вадим ЮрьевРуководитель Центра организации дорожного движения
Читайте также
Число дорожных знаков сократили в 1,5 раза на пяти улицах в центре столицы

Сейчас в Москве установлено порядка 6,5 тысячи подобных знаков. Они стоят на вылетных магистралях города, Третьем транспортным кольце (ТТК), Тверской, 1-й Тверской-Ямской улицах и на Садовом кольце.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что светящиеся знаки очень полезны для столичных водителей. «Светящиеся знаки очень нужны, потому что у нас большую часть времени в году плохая погода: либо дожди, либо снегопады и метели, — отметил эксперт. — Особенно важно подсвечивать знаки пешеходного перехода, потому что очень часто людей на дороге не видно, и водитель может не успеть затормозить, когда пешеход выбегает на проезжую часть».

По его словам, знаки с внутренней подсветкой нужно устанавливать на вылетных магистралях и на плохо освещенных улицах. «Важно сделать акцент на подсветке знаков пешеходного перехода, а также знаков приоритета — “Главная дорога” и “Уступите дорогу” — в сложных местах. А вот предписывающие знаки и знаки, запрещающие стоянку, не так важны», — подчеркнул он.

Шкуматов добавил, что городу можно выбрать определенный тип знаков, который будут всегда подсвечиваться. «Условно говоря, ты видишь светящийся знак и заранее понимаешь, что это пешеходный переход или, например, знак «Уступи дорогу», — заключил собеседник m24.ru.

Новость
Камеры начали штрафовать за непропуск пешеходов

Директор по развитию компании «Группа Т-1», занимающейся проектами транспортной телематики, Игорь Хереш считает, что установка светодиодных знаков должна повлиять на сокращение числа ДТП. «Как водителю, мне хотелось бы отчетливо видеть знаки в ночное время суток, по крайней мере, на плохо освещенных трассах. При этом оснастить светодиодами дорожные знаки существенно дешевле и проще, чем полноценное уличное освещение», — пояснил эксперт.

Однако, по его словам, подсвечивать все дорожные знаки не нужно. «В центре города достаточно хорошее освещение. Гораздо важнее светодиодами оснастить знаки, в низинах, где часто бывает плохая видимость и в других сложных местах проезда, — отметил собеседник m24.ru. — Также считаю необходимым продолжить оснащение специальным оборудованием регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Археологи законсервировали фрагменты древнейшей улицы Москвы
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с Путиным
СМИ раскрыли подробности инцидента с ударом ВКС РФ в Сирии
КС поддержал уголовную ответственность за нарушения на митингах
Минсельхоз исключил рост цен на молоко
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Фигуранты дела «Шалтая-Болтая» не пошли на сделку со следствием
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Фильм со Шварценеггером в роли россиянина раскритиковали Замминистра культуры Северной Осетии считает, что картина «Последствия» может стать спекуляцией на трагедии Виталия Калоева
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь