Количество дорожных знаков с подсветкой в Москве увеличат до 7,5 тысячи

Источник: Агентство «Москва»

Количество дорожных знаков с внутренней подсветкой в Москве увеличат до 7,5 тысячи. До конца года планируется заменить тысячу знаков на светящиеся. Об этом m24.ru рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. Знаки с подсветкой появятся на центральных улицах, вылетных магистралях и Третьем транспортном кольце (ТТК). Подсветить планируется, в том числе, знаки на пешеходных переходах. «Внедрение инновационных технических средств в организации дорожного движения — важная составляющая в области повышения безопасности движения. Безусловно, увеличение числа дорожных знаков повышенной информативности позволяет автовладельцу чувствовать себя увереннее на дороге, особенно в сложных погодных условиях», — пояснил Юрьев. По его словам, новые знаки с подсветкой появятся на центральных улицах, вылетных магистралях и Третьем транспортном кольце (ТТК). Подсветить планируется разные типы знаков, в том числе на пешеходных переходах.

Установка таких знаков позволяет повысить уровень безопасности дорожного движения. Водитель, увидев такой знак издалека, успеет отреагировать на дорожную ситуацию заблаговременно. Вадим Юрьев Руководитель Центра организации дорожного движения

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Сейчас в Москве установлено порядка 6,5 тысячи подобных знаков. Они стоят на вылетных магистралях города, Третьем транспортным кольце (ТТК), Тверской, 1-й Тверской-Ямской улицах и на Садовом кольце. Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что светящиеся знаки очень полезны для столичных водителей. «Светящиеся знаки очень нужны, потому что у нас большую часть времени в году плохая погода: либо дожди, либо снегопады и метели, — отметил эксперт. — Особенно важно подсвечивать знаки пешеходного перехода, потому что очень часто людей на дороге не видно, и водитель может не успеть затормозить, когда пешеход выбегает на проезжую часть». По его словам, знаки с внутренней подсветкой нужно устанавливать на вылетных магистралях и на плохо освещенных улицах. «Важно сделать акцент на подсветке знаков пешеходного перехода, а также знаков приоритета — “Главная дорога” и “Уступите дорогу” — в сложных местах. А вот предписывающие знаки и знаки, запрещающие стоянку, не так важны», — подчеркнул он. Шкуматов добавил, что городу можно выбрать определенный тип знаков, который будут всегда подсвечиваться. «Условно говоря, ты видишь светящийся знак и заранее понимаешь, что это пешеходный переход или, например, знак «Уступи дорогу», — заключил собеседник m24.ru.

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