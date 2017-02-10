Количество дорожных знаков с подсветкой в Москве увеличат до 7,5 тысячи
Сейчас в Москве установлено порядка 6,5 тысячи светящихся знаков. Они установлены на вылетных магистралях города, ТТК и Садовом кольце.
Сейчас в Москве установлено порядка 6,5 тысячи светящихся знаков. Они установлены на вылетных магистралях города, ТТК и Садовом кольце.
Количество дорожных знаков с внутренней подсветкой в Москве увеличат до 7,5 тысячи. До конца года планируется заменить тысячу знаков на светящиеся. Об этом m24.ru рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. Знаки с подсветкой появятся на центральных улицах, вылетных магистралях и Третьем транспортном кольце (ТТК). Подсветить планируется, в том числе, знаки на пешеходных переходах.
«Внедрение инновационных технических средств в организации дорожного движения — важная составляющая в области повышения безопасности движения. Безусловно, увеличение числа дорожных знаков повышенной информативности позволяет автовладельцу чувствовать себя увереннее на дороге, особенно в сложных погодных условиях», — пояснил Юрьев.
По его словам, новые знаки с подсветкой появятся на центральных улицах, вылетных магистралях и Третьем транспортном кольце (ТТК). Подсветить планируется разные типы знаков, в том числе на пешеходных переходах.
Установка таких знаков позволяет повысить уровень безопасности дорожного движения. Водитель, увидев такой знак издалека, успеет отреагировать на дорожную ситуацию заблаговременно.
Сейчас в Москве установлено порядка 6,5 тысячи подобных знаков. Они стоят на вылетных магистралях города, Третьем транспортным кольце (ТТК), Тверской, 1-й
Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что светящиеся знаки очень полезны для столичных водителей. «Светящиеся знаки очень нужны, потому что у нас большую часть времени в году плохая погода: либо дожди, либо снегопады и метели, — отметил эксперт. — Особенно важно подсвечивать знаки пешеходного перехода, потому что очень часто людей на дороге не видно, и водитель может не успеть затормозить, когда пешеход выбегает на проезжую часть».
По его словам, знаки с внутренней подсветкой нужно устанавливать на вылетных магистралях и на плохо освещенных улицах. «Важно сделать акцент на подсветке знаков пешеходного перехода, а также знаков приоритета — “Главная дорога” и “Уступите дорогу” — в сложных местах. А вот предписывающие знаки и знаки, запрещающие стоянку, не так важны», — подчеркнул он.
Шкуматов добавил, что городу можно выбрать определенный тип знаков, который будут всегда подсвечиваться. «Условно говоря, ты видишь светящийся знак и заранее понимаешь, что это пешеходный переход или, например, знак «Уступи дорогу», — заключил собеседник m24.ru.
Директор по развитию компании «Группа Т-1», занимающейся проектами транспортной телематики, Игорь Хереш считает, что установка светодиодных знаков должна повлиять на сокращение числа ДТП. «Как водителю, мне хотелось бы отчетливо видеть знаки в ночное время суток, по крайней мере, на плохо освещенных трассах. При этом оснастить светодиодами дорожные знаки существенно дешевле и проще, чем полноценное уличное освещение», — пояснил эксперт.
Однако, по его словам, подсвечивать все дорожные знаки не нужно. «В центре города достаточно хорошее освещение. Гораздо важнее светодиодами оснастить знаки, в низинах, где часто бывает плохая видимость и в других сложных местах проезда, — отметил собеседник m24.ru. — Также считаю необходимым продолжить оснащение специальным оборудованием регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы».