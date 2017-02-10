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03:32 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский силач Иван Савкин отбуксировал 14-ти тонный автобус

Также в планах посетить посёлки Шкотовского района.

Источник: VLADNEWS

Иван Савкин, силач из Приморья, побывал сегодня в ЗАТО городе Фокино, сообщает РИА VladNews.

Приморский силач побывал в двух школах города — в 251 и 259, где провел беседы на тему здорового образа жизни. После устного выступления Иван Савкин, на глазах изумленных учеников, отбуксировал 14-ти тонный автобус.

Мероприятие проходило в рамках проекта Ивана Савкина «Здоровое Приморье-нам здесь жить».

В ближайших планах у силача провести показательные выступления в посёлке Дунай и на острове Путятина, а также в посёлках Шкотовского района Штыково, Романовка и Новонежино.

Напомним, Иван Савкин — один из сильнейших людей планеты, владивостокский паурлифтер, двухкратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, Почетный член Федерации Сумо Приморского края, «Человек Гора», который двигал самолёты и поезда, тянул за собой паромы, танки, трамваи и спецтехнику.

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