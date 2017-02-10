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01:38 (мск), источник: ТАСС

Жена американского актера Джорджа Клуни ждет двойню

Пара ожидает рождения детей в июне.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Супруга американского актера Джорджа Клуни — Амаль — беременна, она ждет двойню. Об этом сообщил в четверг американский телеканал CBS.

Персона
Джордж Клуни

По его сведениям, дети появятся на свет в июне. Джордж и Амаль Клуни поженились в Венеции в сентябре 2014 года. Ранее у пары детей не было.

Клуни получил мировую популярность после съемок в сериале «Скорая помощь» (ER, 1994−2009). Серьезной вехой в карьере актера стало сотрудничество с режиссером Стивеном Содербергом, вместе с которым они создали несколько картин: «Вне поля зрения» (Out of Sight, 1998), «Одиннадцать друзей Оушена» (Ocean’s Eleven, 2001) и его сиквелы в 2004 и в 2007 годах, «Солярис» (Solaris, 2002) и «Хороший немец» (The Good German, 2006). Он является обладателем целого ряда престижных премий, в том числе наград «Оскар» и «Золотой глобус».

Амаль Клуни по профессии является юристом. Она, в частности, представляла интересы основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанджа.

Кроме того, она входит в группу правозащитников, добивающихся международного признания геноцида армян.

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