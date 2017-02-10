Японский рекордсмен за минуту щелкнул пальцами 296 раз

Рекорд был установлен во время телешоу Tantei! Knightscoop в присутствии официального судьи Гиннесса. На видео заметно, что к концу отпущенного ему времени студент начал уставать. Некоторые щелчки давались ему с трудом и были едва слышны.

Судья изучил видеозапись при помощи двух профессиональных звукорежиссеров и установил, что лишь 296 щелчков сопровождались различимым звуком. Этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы засчитать результат. Прежний рекордсмен сделал за минуту на 18 щелчков меньше.