Медики Елабуги обеспокоены ростом числа рожающих дома женщин

Всего в прошлом году рожать вне стен медицинских учреждений предпочли 9 женщин, тогда как еще 2011 году таковых было всего 4, сообщают в центральной районной больнице.

Медики обеспокоены ситуацией, поскольку это чревато для здоровья как самой мамы, так и ребенка.

«В последнее время в районе участились случаи родов на дому. В основном это приезжие женщины, многие из них проживают в съемных квартирах. Рожают с мужем или же приглашают повитух, которые уже много лет не принимали роды. Это большой риск для мамы и ребенка. Порой мы даже не знаем, сколько времени прошло, как у матери отошли воды. Например, в прошлом году к нам привезли с осложнениями двух женщин, которые рожали на дому. Нередко в таких случаях ребенок рождается с асфиксией, может умереть», — рассказала заместитель главного врача ЦРБ по детству о родовспоможению Гульнара Султанова.

Одна из основных причин отказа рожать в медицинских учреждениях связана с религиозными убеждениями. «В Коране напрямую не прописано, что нужно рожать именно дома или в больнице, главное не навредить никому», — отмечает отец двоих детей мухтасиб Елабужского района Халим-хазрат.