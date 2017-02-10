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11:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

Медики Елабуги обеспокоены ростом числа рожающих дома женщин

(Елабуга, 10 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). За последние 5 лет в Елабуге в два раза увеличилось количество женщин, которые родили дома.

Всего в прошлом году рожать вне стен медицинских учреждений предпочли 9 женщин, тогда как еще 2011 году таковых было всего 4, сообщают в центральной районной больнице.

Медики обеспокоены ситуацией, поскольку это чревато для здоровья как самой мамы, так и ребенка.

«В последнее время в районе участились случаи родов на дому. В основном это приезжие женщины, многие из них проживают в съемных квартирах. Рожают с мужем или же приглашают повитух, которые уже много лет не принимали роды. Это большой риск для мамы и ребенка. Порой мы даже не знаем, сколько времени прошло, как у матери отошли воды. Например, в прошлом году к нам привезли с осложнениями двух женщин, которые рожали на дому. Нередко в таких случаях ребенок рождается с асфиксией, может умереть», — рассказала заместитель главного врача ЦРБ по детству о родовспоможению Гульнара Султанова.

Одна из основных причин отказа рожать в медицинских учреждениях связана с религиозными убеждениями. «В Коране напрямую не прописано, что нужно рожать именно дома или в больнице, главное не навредить никому», — отмечает отец двоих детей мухтасиб Елабужского района Халим-хазрат.

Кроме того, верующие женщины нередко оправдывают себя тем, что роды принимают мужчины. «В таких случаях мы всегда готовы заменить акушера-мужчину на женщину, у нас немало женщин-акушерок», — отмечают в ЦРБ.

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