Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Порошенко сообщил о встрече с Трампом
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
8Бабочки из шрамов
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
02:17 (мск), источник: РИА Новости

Скончался один из изобретателей метода МРТ британец Питер Мэнсфилд

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Один из изобретателей метода магнитно-резонансной томографии (МРТ) и лауреат Нобелевской премии по медицине британец Питер Мэнсфилд скончался в возрасте 83 лет, сообщает Ноттингемский университет, где работал ученый.

Источник: AP 2016

Исследования в области получения изображений внутренних органов без проникновения внутрь организма являются одной из передовых областей современной медицины.

Мэнсфилд и американский исследователь Пол Лотербург провели взаимодополняющие и развивающие друг друга исследования и эксперименты с целью изучить и усовершенствовать данную технологию. Нобелевская премия за открытие была присуждена им в 2003 году.

В свое время Мэнсфилд не смог сдать школьные экзамены и с 15 лет работал в типографии, а затем пошел служить в армию. В армии молодой человек заинтересовался ракетостроением, сдал необходимые экзамены и поступил в колледж в Лондоне, по окончании которого написал диссертацию о проблемах ядерного магнитного резонанса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лидер крымских татар готов выступить в ООН с докладом о жизни в Крыму
Сенаторы призвали Трампа ужесточить позицию в отношениях с РФ
Источник рассказал о реакции Турции на позицию РФ по удару ВКС
Сборная России по хоккею стартовала с победы на этапе Евротура
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
Reuters рассказал о критике Трампом СНВ-3 в разговоре с Путиным
В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Государство застрахует всех дольщиков
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Жильцов новостроек предложили освободить от оплаты капремонта
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь