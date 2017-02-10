Скончался один из изобретателей метода МРТ британец Питер Мэнсфилд

Исследования в области получения изображений внутренних органов без проникновения внутрь организма являются одной из передовых областей современной медицины.

Мэнсфилд и американский исследователь Пол Лотербург провели взаимодополняющие и развивающие друг друга исследования и эксперименты с целью изучить и усовершенствовать данную технологию. Нобелевская премия за открытие была присуждена им в 2003 году.

В свое время Мэнсфилд не смог сдать школьные экзамены и с 15 лет работал в типографии, а затем пошел служить в армию. В армии молодой человек заинтересовался ракетостроением, сдал необходимые экзамены и поступил в колледж в Лондоне, по окончании которого написал диссертацию о проблемах ядерного магнитного резонанса.