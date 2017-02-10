Генетики установили родственные связи у 83% россиян

Источник: AP 2016

Медико-генетический центр Genotek провел широкое исследование, взяв образцы ДНК у 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и ряде крупных городов России, установив, что у 83% прошедших тест людей есть как минимум один дальний родственник. В исследование попали проживающие не только в Москве и Петербурге, но и жители Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, а также Киева. Среди низ был проведен тест «Генеалогия», который определяет родство по отцовской и материнской линиям, а также устанавливает этническую принадлежность.

Среди всех исследованных было найдено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 относились к четвертому поколению, 39 и 27 — третьего и второго поколений соответственно.