Генетики установили родственные связи у 83% россиян
Родственность удалось определить, исследовав ДНК свыше 1,8 тыс. человек по всей России.
Родственность удалось определить, исследовав ДНК свыше 1,8 тыс. человек по всей России.
В исследование попали проживающие не только в Москве и Петербурге, но и жители Сочи, Краснодара,
— Мы пришли к выводам, что в восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения. Лично я нашел двух родственников, о которых не знал ранее, и сейчас устанавливаю с ними контакт, — сказал генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.
Он отметил также, что шансы найти родственников в свое городе или в другой части страны примерно равны. При этом, за такими тестами обращаются чаще всего граждане, которые ничего не знают о своей семье. Ильинский объяснил, что подобная ситуация является характерной для России, так как после Великой Отечественной войны многие дети были сиротами и воспитывались в детдомах, были уничтожены архивы и поиск родственников теперь становится все труднее.