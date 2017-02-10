Блондинка из Владивостока оценила Шнура

Журналистка из Владивостока Даша Каплан, давняя поклонница и приятельница Шнура, прорвалась на вернисаж в первых рядах и поделилась с ИА Дейта своими не всегда вписывающимися в формат цензуры впечатлениями.

Музей современного искусства «Эрарта». Сергей Шнуров, группировка Ленинград. Выставка «Ретроспектива брендреализма».

«Вы все — экспонаты, — говорит Шнуров. — Песня “Экспонат” о том, что экспонат не статичен. Экспонат — точка перемещающаяся. Это может быть все, что угодно. Девушка может быть экспонатом. Вот вы сейчас экспонаты. Вы присутствуете в музейном пространстве и все являетесь экспонатами».

— Короче, штук 70 супервипов с Белоникой во главе (Ника Белоцерковская, издатель, предприниматель, кулинар и далеко не последний в Питере человек — прим. редакции). Все явно непростые товарищи. А, еще Сергей Соловьев — тот, что «Ассу» снял. Вся эта шатия-братия фотается с автором и друг с другом, ее голов пять фотографов все это снимает со стороны. Шнур говорит одно очень короткое предложение — и все расходятся на афтепати: кредо Ленинграда, «в Питере пить», никто не отнимет. Матильда (жена Сергея Шнурова — прим. редакции) была, как всегда, умопомрачительно хороша. Как небо и земля рядом со всеми понтовыми телками.

— Выставка чистый кайф. Картинки и хороши собой, и очень тонко задуманы. Так что я даже больше удовольствия получила, чем ожидала. Работы — как бы то же самое, что в песнях: русский дискурс, пороки и слабости социума, донесённые простым и смачным, но оригинальным языком, при этом без откровенной провокации. Сложно там заподозрить оскорбление чувств верующих, например. Всё это с прекрасным мастерством и базой рисовальщика. Для многих, наверное, это тоже станет неожиданностью, что Шнур не только провокатор и генератор идей, но и художник традиционный, с академбазой и о… очень подкованный в истории и процессе искусства.

— Это, разумеется, поп-арт, но поп-арт очень русский. Что-то там понятно в мировом контексте, а что-то невозможно ни представить, ни перевести иностранцу. В этом кайф особый и отличный от других художников, стремящихся всеми силами завоевать мир. и не меньше.

— Как со Шнуром познакомилась? (смеется) Во Владивостоке, в 2010 году. На концерте группы Рубль в «Забриски Пойнт» — очень весело тогда мы искупались, да… Потом в 2013 году в клипе снялась («Плачу», 10 468 008 просмотров на YouTube). Так понемногу и общаемся с тех пор.