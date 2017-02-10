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03:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Фотографы засняли пролет МКС по диску огромной Луны над Приморьем

Чтобы получить кадр длиною 2 секунды, фотокорр. PrimaMedia потратил всю ночь.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 февраля, PrimaMedia.

Полет Международной космической станции (МКС) удалось запечатлеть в Приморье. Для составления одного кадра из нескольких, демонстрирующих разные фазы движения станции по диску Луны, местные фотографы потратили всю ночь. Среди тех, кто дежурил «в полях», оказался и фотокорреспондент ИА PrimaMedia Александр Хитров.

Съемка полета МКС проходила под Уссурийском за деревней Раковка. Фотоохоту на лучшие кадры вместе вели фотографы Александр Хитров и Юрий Смитюк.

— С третьей попытки я все-таки смог это сделать. Правда, и в этот раз не очень-то повезло с погодой — плотный слой облаков убил весь контраст и какую-либо надежду на хорошую картинку.

Что бы снять эту серию кадров общей продолжительностью 2 секунды, два с половиной часа ушло на дорогу от Владивостока до точки съемки, затем около часа на настройку камеры и вымерение по специальным программам точного места пролета МКС, ну и после съемки два часа ушло на дорогу домой. И все ради одного кадра, который сшит из нескольких, — делится Хитров.

Напомним, со 2 по 11 февраля по большей части России пролегает траектория полета МКС — самый яркий искусственный спутник Земли, находящийся в более чем 400 км от нашей планеты. За день станция делает примерно 15 оборотов. Увидеть с поверхности Земли МКС можно далеко не всегда, но в этот раз жителям Приморья и некоторых других регионов РФ повезло. Точное время и местоположение станции можно было отследить на heavens-above.com.

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