Фотографы засняли пролет МКС по диску огромной Луны над Приморьем
Чтобы получить кадр длиною 2 секунды, фотокорр. PrimaMedia потратил всю ночь.
Чтобы получить кадр длиною 2 секунды, фотокорр. PrimaMedia потратил всю ночь.
Владивосток, 10 февраля, PrimaMedia.
Полет Международной космической станции (МКС) удалось запечатлеть в Приморье. Для составления одного кадра из нескольких, демонстрирующих разные фазы движения станции по диску Луны, местные фотографы потратили всю ночь. Среди тех, кто дежурил «в полях», оказался и фотокорреспондент ИА PrimaMedia Александр Хитров.
Съемка полета МКС проходила под Уссурийском за деревней Раковка. Фотоохоту на лучшие кадры вместе вели фотографы Александр Хитров и Юрий Смитюк.
— С третьей попытки я
Что бы снять эту серию кадров общей продолжительностью 2 секунды, два с половиной часа ушло на дорогу от Владивостока до точки съемки, затем около часа на настройку камеры и вымерение по специальным программам точного места пролета МКС, ну и после съемки два часа ушло на дорогу домой. И все ради одного кадра, который сшит из нескольких, — делится Хитров.
Напомним, со 2 по 11 февраля по большей части России пролегает траектория полета МКС — самый яркий искусственный спутник Земли, находящийся в более чем 400 км от нашей планеты. За день станция делает примерно 15 оборотов. Увидеть с поверхности Земли МКС можно далеко не всегда, но в этот раз жителям Приморья и некоторых других регионов РФ повезло. Точное время и местоположение станции можно было отследить на