Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии

Департамент охраны природы организовал спасательную операцию, однако животных было так много, что потребовалась помощь местных жителей.

Люди несли на пляж ведра, полотенца и простыни, чтобы охлаждать и увлажнять тела китов. Однако не менее трехсот из них погибли.

Люди несли на пляж ведра, полотенца и простыни, чтобы охлаждать и увлажнять тела китов. Однако не менее трехсот из них погибли.

Еще около 100 удалось с приливом отправить в море. Но киты не ушли на глубину и остались неподалеку от пляжа. Спасатели опасаются, что с отливом они снова выбросятся на берег.

Этот случай стал третьим по масштабам за всю историю Новой Зеландии. В 1918 году на берега островов Чатем выбросилась тысяча китов, а в 1985 году 450 животных погибли неподалеку от Окленда. Ежегодно на новозеландское побережье выбрасывается около трехсот млекопитающих.