Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Девять продуктов, которые утоляют жажду
"Беларусь уйдет на Запад": почему Лукашенко ссорится с Россией
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Бабочки из шрамов
9Колесница для королевских похорон
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
03:33 (мск), источник: Интерфакс

Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — В Новой Зеландии 416 китов выбросились на берег Южного острова, пишет в четверг The Guardian, отмечая, что это самое масштабное «массовое самоубийство» млекопитающих за последние десятилетия.

Источник: AP 2016

Департамент охраны природы организовал спасательную операцию, однако животных было так много, что потребовалась помощь местных жителей.

Люди несли на пляж ведра, полотенца и простыни, чтобы охлаждать и увлажнять тела китов. Однако не менее трехсот из них погибли.

Еще около 100 удалось с приливом отправить в море. Но киты не ушли на глубину и остались неподалеку от пляжа. Спасатели опасаются, что с отливом они снова выбросятся на берег.

Этот случай стал третьим по масштабам за всю историю Новой Зеландии. В 1918 году на берега островов Чатем выбросилась тысяча китов, а в 1985 году 450 животных погибли неподалеку от Окленда. Ежегодно на новозеландское побережье выбрасывается около трехсот млекопитающих.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Комиссия РАН официально назвала гомеопатию лженаукой
У Жириновского сломался "Ё-мобиль"
Апелляционный суд признал законным запрет на указ Трампа
Источник рассказал о реакции Турции на позицию РФ по удару ВКС
Сборная России по хоккею стартовала с победы на этапе Евротура
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
Володин назвал закон о семейных побоях «исправлением ошибки»
Скончался один из изобретателей метода МРТ
В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь