Бывший полицейский подставил нового начальника в Хабаровске

Прокурорская проверка установила, что в Хабаровскую дистанцию электроснабжения ОАО «РЖД» в ноябре 2015 года принят на работу бывший сотрудник полиции. Вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции предыдущего работодателя уведомили о его трудоустройстве слишком поздно.

По постановлениям прокурора руководитель структурного подразделения и ОАО «РЖД» привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего) в виде штрафов.

Руководителю Хабаровской дистанции электроснабжения внесено представление.