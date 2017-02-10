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03:53 (мск), источник: ДЕЙТА

Бывший полицейский подставил нового начальника в Хабаровске

Хабаровский транспортный прокурор выявил нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили ИА Дейта в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Источник: ДЕЙТА

Прокурорская проверка установила, что в Хабаровскую дистанцию электроснабжения ОАО «РЖД» в ноябре 2015 года принят на работу бывший сотрудник полиции. Вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции предыдущего работодателя уведомили о его трудоустройстве слишком поздно.

По постановлениям прокурора руководитель структурного подразделения и ОАО «РЖД» привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего) в виде штрафов.

Руководителю Хабаровской дистанции электроснабжения внесено представление.

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