Снежная стихия обрушилась на Хабаровск: город во время и после снегопада
Синоптики предполагают, что снежный циклон пробудет в дальневосточной столице еще несколько дней.
Синоптики предполагают, что снежный циклон пробудет в дальневосточной столице еще несколько дней.
Хабаровск, 10 февраля, AmurMedia.
Снежный циклон пришел в дальневосточную столицу прямиком из Камчатки. Город преобразился буквально за несколько часов: улицы занесло снегом, а на дорогах появились протяженные автомобильные пробки. Сами синоптики прогнозируют хабаровчанам несколько дней снегопада с редкими часами затишья стихии. Но при этом крупных последствий ждать не стоит, поскольку самый сильный удар циклона принял на себя Николаевский район.
Снегопад начался 9 февраля и уже за сутки городские улицы покрылись снежным покрывалом. Однако, все последствия циклона хабаровчане сумели ощутить только на следующий день.
Утром, 10 февраля, люди вышли на улицы бороться с последствиями ночного снегопада. Автовладельцы очищали свой транспорт от снега, а дворники и простые граждане принялись раскапывать тротуары, остановки и подступы к магазинам.