Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
«Живой Кен» не может нормально дышать
Трамп рассказал о "самой ужасной сделке" Обамы: "Это позор"
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Бабочки из шрамов
9Колесница для королевских похорон
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
03:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Снежная стихия обрушилась на Хабаровск: город во время и после снегопада

Синоптики предполагают, что снежный циклон пробудет в дальневосточной столице еще несколько дней.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Хабаровск, 10 февраля, AmurMedia.

Снежный циклон пришел в дальневосточную столицу прямиком из Камчатки. Город преобразился буквально за несколько часов: улицы занесло снегом, а на дорогах появились протяженные автомобильные пробки. Сами синоптики прогнозируют хабаровчанам несколько дней снегопада с редкими часами затишья стихии. Но при этом крупных последствий ждать не стоит, поскольку самый сильный удар циклона принял на себя Николаевский район.

Снегопад начался 9 февраля и уже за сутки городские улицы покрылись снежным покрывалом. Однако, все последствия циклона хабаровчане сумели ощутить только на следующий день.

Утром, 10 февраля, люди вышли на улицы бороться с последствиями ночного снегопада. Автовладельцы очищали свой транспорт от снега, а дворники и простые граждане принялись раскапывать тротуары, остановки и подступы к магазинам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
-1°
переменная облачность
761 мм рт. ст.
повышенное
43 %
оптимальная
8 м/с
умеренный ветер
Казнокрадов не сажать, а штрафовать: мнения хабаровчан о гуманизации уголовного кодекса
Апелляционный суд признал законным запрет на указ Трампа
Источник рассказал о реакции Турции на позицию РФ по удару ВКС
Сборная России по хоккею стартовала с победы на этапе Евротура
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
Володин назвал закон о семейных побоях «исправлением ошибки»
Скончался один из изобретателей метода МРТ
В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь