Спасатели развернули мобильный пункт обогрева на хабаровской гострассе
Временный пункт обогрева для автолюбителей развернут в связи с ухудшением погоды в Хабаровском крае.
Временный пункт обогрева для автолюбителей развернут в связи с ухудшением погоды в Хабаровском крае.
В связи с обильными осадками и ухудшением ситуации на дорогах, спасатели развернули на федеральной трассе Хабаровск —
В состав пункта входят медицинский персонал, психолог, имеется медицинский автомобиль для эвакуации в лечебные учреждения. В обустройстве пункта обогрева и последующих работах задействуются 24 сотрудника Амурского спасательного центра МЧС России с применением 8 единиц техники, в числе которой плавающий транспортер, для доставки людей и грузов в труднодоступные районы,
«В связи со сложившейся погодной обстановкой на территории Хабаровского края, сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России развернули мобильный пункт обогрева на одном из наиболее сложных участков трассы Хабаровск —