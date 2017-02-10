Спасатели развернули мобильный пункт обогрева на хабаровской гострассе



В связи с обильными осадками и ухудшением ситуации на дорогах, спасатели развернули на федеральной трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре мобильный пункт обогрева, чтобы автовладельцы и пассажиры, попав по дороге в непредвиденную ситуацию, смогли получить необходимую помощь, обогреться и выпить горячий чай.

В состав пункта входят медицинский персонал, психолог, имеется медицинский автомобиль для эвакуации в лечебные учреждения. В обустройстве пункта обогрева и последующих работах задействуются 24 сотрудника Амурского спасательного центра МЧС России с применением 8 единиц техники, в числе которой плавающий транспортер, для доставки людей и грузов в труднодоступные районы, аварийно-спасательные машины на базе автомобилей Газель и КамАЗ, инженерная машина разграждения на базе танка Т-72.