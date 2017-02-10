Ремонт Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова начнётся в 2017 году

Ремонт Иркутского областного драматического театра им. Охлопкова планируется начать в 2017 году. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление губернатора Иркутской области Сергея Левченко на пресс-конференции. По его словам, в Законодательное собрание Иркутской области внесено предложение о выделении средств, которое депутаты рассмотрят на мартовской сессии.

«В драматическом театре им. Н. П. Охлопкова больше 15 лет не было ремонта. Технологии, в том числе и театральные, идут вперед, надо чтоб наш драматический театр не был отстающим. Проекты будут сделаны. Я думаю, что мы модернизируем театр в течение 2−2,5 лет. Актеры и работники театра это заслужили», — сказал Сергей Левченко.

Также в планах гастроли Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии под руководством Илмара Лапиньша в столицу Австрии Вену. Планируется, что музыканты отправятся туда в январе 2018 года. Соглашение о выступлении уже достигнуто, сейчас идёт детальная проработка вопроса.

Губернатор отметил, что в этом году наш регион отмечает 80-летний юбилей с момента основания и несколько важных дат. Ближайшая из них — это юбилей Валентина Распутина. В день его 80-летия, 15 марта, в Иркутске будет открыт музей писателя, пройдут десятки праздничных мероприятий. «Я написал письмо президенту Владимиру Путину с предложением отметить юбилей великого писателя во всероссийском масштабе. Президент откликнулся, поручил своему помощнику по культуре создать оргкомитет. Результатом его работы стало то, что мероприятия в честь Валентина Распутина будут проведены кроме Иркутской области, в Москве и других регионах страны», — сказал губернатор.

Кроме того, 19 августа в Иркутской области отпразднуют юбилей драматурга Александра Вампилова. К этой дате несколько театров подготовят спектакли по его произведениям, пройдёт областной фестиваль любительских театров. В начале сентября состоится 220-летний юбилей святителя Иннокентия, миссионера Русской православной церкви. На его родине, в посёлке Анга Качугского района будут открыты храмовый комплекс и несколько православных объектов, связанных со святителем. Также там отремонтировали школу, которая находится рядом с историческими объектами, и прокладывают дорогу из районного центра в посёлок. Её длина 30 километров. Работы идут с прошлого года, завершить их планируют в середине лета.