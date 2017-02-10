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06:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске 10 февраля синоптики обещают -30 градусов

Порывы ветра возможны до 8 м/с.

Источник: РИА "Новости"

Ночью в Челябинске ожидается -30 градусов, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 10 февраля, в городе переменная облачность, без осадков, слабая изморозь. Температура воздуха ночью -28,-30 градусов, днём -18,-20. Ветер северо-западный, западный 3−8 м/с.

Сегодня по народному календарю день Ефрема. Также этот день называют «Ефрем Ветренник». Этот день считали именинами доброго духа дома — домового. Хозяйки готовили для домового кашу и приглашали на ужин. После того как все лягут спать, дух дома должен был сесть за стол и отведать угощенье. Если каша придется домовому не по вкусу, то могут начать пропадать вещи, а в домашнем хозяйстве возникнут неурядицы.

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