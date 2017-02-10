Российско-японский центр превентивной медицины планируют создать в Хабаровске

Новый центр превентивной медицины и диагностики может появиться в Хабаровске при содействии Минздрава Японии. Проект центра разрабатывается совместно с ОАО «РЖД» на базе Дорожной клинической больницы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу «Российских железных дорог».

Проект был вынесен на обсуждение в ходе встречи президента РЖД и замминистра здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Стороны договорились о сотрудничестве для создания нового медицинского центра на базе Дорожной больницы, так как ее инфраструктура позволяет реализовать такой сложный проект.

«Считаю наше взаимодействие очень важным. Мы готовы предложить японским партнерам солидную инфраструктурную, клиническую и клиентскую базу для создания совместных медицинских проектов в России, а также уникальные компетенции в сфере транспортной и производственной медицины», — отметил президент госкомпании Олег Белозеров.