Сельчанки в Красноярском крае отсудили 200 тысяч за убитых током коров
Ответчиками стали чиновники Каратузского района.
Ответчиками стали чиновники Каратузского района.
Как сообщает Красноярский краевой суд, в июне 2016 года сельчанки нашли своих погибших коров
Вскрытие показало, что смерть бурёнок наступила в результате асфиксии
Суд признал требование женщин правомерными и определил ответчиком по делу муниципальное образование Каратузский сельсовет, во владении которого находилось это сооружение электроэнергетики, и только в августе 2016 года переданное в бессрочное безвозмездное пользование ПАО «МРСК Сибири».
Подсчитав вес коров и и вес не родившегося теленка у одной из них, также закупную цену 1 кг мяса говядины. Кроме того, одна из женщин по договору поставляла молочные продукты от убитой коровы, а значит потеряла источник дохода. Суд учёл и это.
В итоге в ноябре 2016 года Каратузский районный суд постановил взыскать с администрации Каратузского сельского совета в пользу одной из истиц 60,2 тыс. рублей причиненных убытков, в пользу другой — 136,2 тыс. рублей. Однако сельский совет подал апелляцию, заявив, что женщины виноваты сами, так как коровы паслись без присмотра. Но суд оставил жалобу отклонил.