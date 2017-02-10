Сельчанки в Красноярском крае отсудили 200 тысяч за убитых током коров

Как сообщает Красноярский краевой суд, в июне 2016 года сельчанки нашли своих погибших коров красно-пестрой и черно-пестрой мастей в непосредственной близости от опоры ЛЭП в микрорайоне Южный в селе Каратузское.

Вскрытие показало, что смерть бурёнок наступила в результате асфиксии из-за паралича дыхательной и сердечной мышц, вызванного поражением электрическим током. В соответствии с информацией, предоставленной из Каратузского РЭС, вероятной причиной, приведшей к гибели животных, явилось протекание электротока через ограничитель перенапряжения на заземляющий спуск опоры в результате грозовых перенапряжений.

Суд признал требование женщин правомерными и определил ответчиком по делу муниципальное образование Каратузский сельсовет, во владении которого находилось это сооружение электроэнергетики, и только в августе 2016 года переданное в бессрочное безвозмездное пользование ПАО «МРСК Сибири».

Подсчитав вес коров и и вес не родившегося теленка у одной из них, также закупную цену 1 кг мяса говядины. Кроме того, одна из женщин по договору поставляла молочные продукты от убитой коровы, а значит потеряла источник дохода. Суд учёл и это.

В итоге в ноябре 2016 года Каратузский районный суд постановил взыскать с администрации Каратузского сельского совета в пользу одной из истиц 60,2 тыс. рублей причиненных убытков, в пользу другой — 136,2 тыс. рублей. Однако сельский совет подал апелляцию, заявив, что женщины виноваты сами, так как коровы паслись без присмотра. Но суд оставил жалобу отклонил.