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06:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы шокированы новыми счетами за отопление

Новосибирцы получили счета за отопление и испытали настоящий шок. Неужели тарифы на тепло повысили уже сейчас, не дожидаясь июля? В квитанциях за первые месяцы нового года — суммы существенно больше обычных. Вести разбирались, почему горячие батареи стали такими дорогими.

Цена за теплые батареи бьет по кошельку. Житель Новосибирска Владимир Плетнев жалуется, что вместо привычных девятисот рублей в квитанции, в этом месяце — почти три тысячи.

Владимир Плетнев, житель Новосибирска: Какой-то перерасчет, 32 года живу в этом доме, ни про какой перерасчет не слышал, не знаю как с этим разбираться.

Проблема — не одного дома. В редакции «Вестей» — десятки обращений из разных районов города.

Ключ-Камышенское плато, дом 2. Получили распечатку за квартиру. Платим за отопление круглый год по 460 рублей, а за январь отопление вышло 4252 рубля. Добролюбова 26. УК сделала корректировку и выставила сумму в 3300. Это доплата за прошлый год. И за январь повысили, Платили 600, а теперь почти 1000.

Дело в том, что ежегодно в январе-феврале управляющие компании и ТСЖ делают перерасчет платежей. Корректировка — разница между платой за фактическое потребление и начисленное по среднемесячному показателю за прошлый отопительный сезон. Зима холоднее — жильцы должны доплатить.

Сергей Слёта, начальник управления по работе с физическими лицами филиала «Теплосбыт» АО «СИБЭКО»: Каждый год корректировка была отрицательной и это всем нравилось. Я платил, платил, потом мне говорят, надо еще меньше платить, это всех устраивало. Сейчас, когда корректировка положительная, ну кому это нравится, хотя это объективно, год был холоднее. .

По подсчетам Сибэко, в этом году 90% перерасчетов — не в пользу горожан. Исключение — дома с добросовестными управляющими компаниями или ТСЖ. Если правильно просчитать сумму тарифа, не допускать перетопов, корректировка — заявили в Сибэко, не превысит несколько сотен рублей или вовсе будет отрицательной.

Олег Рязанов, председатель ТСЖ «Жуковского 111»: Управляющая компания возможно допустила скажем так ошибку при корректировке, из 15-го в 16-ый год и искусственно, скажем так, занизила сборы. Соседние дома говорят, у нас 900 рублей отопление стоит, соответственно им и выкатили сейчас по 2−3 тысячи, они сейчас в шоке, это мое личное мнение, оно конечно субъективное, других вариантов мне кажется, нет.

Поставщик тепла уверяет — перерасчет — прерогатива управляющей компании. Если сумма в квитанции вызывает сомнения, рассудит жилищная инспекция.

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