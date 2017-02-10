Отмена занятий 10 февраля в Магнитогорске и Троицке

Сильные морозы дошли до юга Челябинской области — часть школьников Магнитогорска и Троицка сегодня остаются дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, 10 февраля в связи с низкой температурой окружающего воздуха — минус 28 градусов — и западным ветром 2−4 м/с отменены уроки для школьников Троицка с 1 по 9 класс первой смены, сообщает МКУ «Гражданская защита» города.

В Магнитогорске в первую смену не учатся 1−11 классы, во вторую — только младшее звено, 1−4 классы.

В Челябинске отменены уроки для 1−4 классов в обе смены. В школах Кыштыма уроки проводятся в обычном режиме.