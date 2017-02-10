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05:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Полиция почистила Луговую от нелегальных парковок

Полицейские Владивостока пресекают работу несанкционированных автостоянок, сообщили ИА Дейта в УМВД по Владивостоку.

Источник: ДЕЙТА


За прошедшую неделю полиция проверила деятельность парковок на ул. Луговая. Там они составили два протокола за предпринимательство без регистрации. Материалы направлены в мировые суды.

Ранее от горожан было получено сообщение о незаконной парковке по адресу Луговая 68. Информация была проверена, составлен протокол, а также направлено представление на демонтаж незаконно установленного объекта в администрацию города.

С начала 2017 года полицейскими было составлено 14 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранцев — девять.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД по Владивостоку:

Отдел полиции № 1 (Ленинский район) 226−71−71.

Отдел полиции № 2 (Первомайский район) 227−65−63.

Отдел полиции № 3 (Первореченский район) 240−38−65.

Отдел полиции № 4 (Фрунзенский район) 265−53−41.

Отдел полиции № 5 (Советский район) 232−05−26.

Отдел полиции № 6 (Океанский) 238−80−03.

Отдел полиции № 9 (о. Русский) 249−09−27.

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