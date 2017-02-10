Журналисты побывали в камере Ефремова в СИЗО

«Она рассчитана на двоих, но по нормативам она не выдержит двоих. Если здесь два человека, то одному надо лежать, а другому или уйти, или стоять», — сказал Ефремов.

Его камера — это четыре квадратных метра, на которых вместились двухэтажная кровать, умывальник, туалет, стол и полка с книгами.

Об этом говорится в сообщении «ТСН», который разместил видео посещения Ефремова в изоляторе.

Он пожаловался, что в камере даже руки некуда развести — ударишься или об нары, или в стену.

«Сплю на нижних (нарах), подтягиваюсь на верхних, чтобы хоть как-то держать себя в форме», — признался он.

Ефремов заявил, что до Революции Достоинства Юлию Тимошенко содержалась в местах ограничения свободы с лучшими условиями.

«Тимошенко где сидела? Она в больнице лежала, совсем в других условиях. А с напарницей когда сидела, у нее была другая камера. Моя камера очень влажная, утром окно запотевает. И практически ничего невозможно держать на подоконнике, потому что все продукты пропадают. А там — решетка, я пакетик пытался выставить, думаю, он там и останется», — посетовал Ефремов.

После обсуждений бытовых проблем Ефремов долго и критически говорил о своих преемниках, вспоминал Януковича и его бегство, признался, что поступок бывшего шефа его поразил.

«Ты остаешься единственным, кто остался, тебе звонят из Кабинета министров те, кто не успел уехать, и просят объяснить, что происходит, а ты не можешь даже созвониться с первым лицом государства. Которое должно бы позвонить и сказать: черт, дьявол, но ситуация такова», — сказал экс-лидер фракции Партии регионов.

О расстреле Небесной Сотни он говорить отказался, потому что все сказанное на эту тему могут использовать против него. Ефремов уточнил, что допрос относительно событий Майдана у него был только один. Теперь же он думает только о последнем уголовном производстве, где его называют предателем и террористом.

«Я сном и духом не знал, что происходит, а на меня это все повесили», — заявил экс-регионал.

В Старобельское СИЗО Ефремова перевели месяц назад, и за это время бывшие соратники и однопартийцы его здесь ни разу не навестили. Но он не обижается — говорит, кое-кто имеет на то уважительные причины.

«Если брать мэров городов, руководителей советов, директоров предприятий, то они сидят тут по камерам. А если говорить о тех, кто был в Верховной Раде, то нет, вряд ли», — сказал политик.

Напомним, что в конце ноября срок содержания под стражей для экс-руководителя фракции Партии регионов продлен на два месяца, до 22 января 2017 года. Позже суд продлил его арест до 17 марта.

4 января Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности «Луганской народной республики» (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).