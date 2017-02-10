Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Мозг реагирует на музыку, как на секс
Мировые СМИ узнали о сообщении, отправленном украинцам в Авдеевке
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
8Испанские демоны пробуждают весну
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
06:20 (мск), источник: Baikal-info.ru

Законность ввода Ледового дворца в Иркутске в эксплуатацию рассматривается в суде

С просьбой защитить Ледовый дворец в Иркутске обратился 9 февраля 2017 года к спортсменам Иркутской области председатель Законодательного собрания Сергей Брилка во время заседания комитета по социально-культурному законодательству.

Источник: AP 2016

Заседание прошло с участием представителей различных спортивных федераций области и спортивной общественности в СК «Байкал-Арена». Спикер ЗС заметил, что вокруг спортивного сооружения «крутится столько басен и интриг», кроме того, в суде сейчас рассматривается дело о законности ввода его в эксплуатацию.

Сергей Брилка заметил, что у дворца устойчивая пирамидальная строительная структура, которая «никогда не разрушится и ничем не может угрожать людям». «Почему спортивная общественность молчит? Люди, которые имеют отношение к фигурному катанию, конькам, хоккею, включитесь вы в это дело, выскажите свою точку зрения», — обратился он к участникам комитета.

Председатель комитета ЗС Ирина Синцова подчеркнула, что Ледовый дворец популярен у молодёжи, много молодых людей стоит в очереди, чтобы покататься на льду. При этом депутат заметила, что, вероятно, есть дети и подростки, которые хотели бы посетить дворец, но не имеют на это средств. Депутат предложила министерству спорта Иркутской области рассмотреть возможность, чтобы ребята из малообеспеченных семей тоже получили бы возможность заниматься в подобных спортивных объектах. Она добавила, что предложение касается и посещения бассейнов. Сергей Брилка заметил, что поводом для встречи с представителями спорта как раз стало письмо, которое написал ему многодетный житель региона, который жаловался на то, что не может финансово обеспечить занятия своих детей в спортивных сооружениях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с Путиным
Источник рассказал о реакции Турции на позицию РФ по удару ВКС
Сборная России по хоккею стартовала с победы на этапе Евротура
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
В Брюсселе произошло массовое отключение света
Скончался один из изобретателей метода МРТ
В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Государство застрахует всех дольщиков
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Жильцов новостроек предложили освободить от оплаты капремонта
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь