Законность ввода Ледового дворца в Иркутске в эксплуатацию рассматривается в суде

Заседание прошло с участием представителей различных спортивных федераций области и спортивной общественности в СК «Байкал-Арена». Спикер ЗС заметил, что вокруг спортивного сооружения «крутится столько басен и интриг», кроме того, в суде сейчас рассматривается дело о законности ввода его в эксплуатацию.

Сергей Брилка заметил, что у дворца устойчивая пирамидальная строительная структура, которая «никогда не разрушится и ничем не может угрожать людям». «Почему спортивная общественность молчит? Люди, которые имеют отношение к фигурному катанию, конькам, хоккею, включитесь вы в это дело, выскажите свою точку зрения», — обратился он к участникам комитета.

Председатель комитета ЗС Ирина Синцова подчеркнула, что Ледовый дворец популярен у молодёжи, много молодых людей стоит в очереди, чтобы покататься на льду. При этом депутат заметила, что, вероятно, есть дети и подростки, которые хотели бы посетить дворец, но не имеют на это средств. Депутат предложила министерству спорта Иркутской области рассмотреть возможность, чтобы ребята из малообеспеченных семей тоже получили бы возможность заниматься в подобных спортивных объектах. Она добавила, что предложение касается и посещения бассейнов. Сергей Брилка заметил, что поводом для встречи с представителями спорта как раз стало письмо, которое написал ему многодетный житель региона, который жаловался на то, что не может финансово обеспечить занятия своих детей в спортивных сооружениях.