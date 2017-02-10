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06:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жителей Хабаровска призывают пополнить «Коробочку храбрости»

Игрушки мелкого размера смогут доставить радость онкобольным детям.

Хабаровск, 10 февраля, AmurMedia.

Социальный отдел Хабаровской епархии приготовит «Коробочку храбрости». Горожане могут принять участие в благотворительной акции и подарить радость онкобольным детям, находящихся на длительном лечении, сообщили ИА AmurMedia в отделе по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии.

15 февраля — Международный день детей, больных раком. Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии призывает жителей города принять участие в акции «Коробочка храбрости», приуроченной к этой дате.

— Онкобольные дети находятся на длительном лечении. Их действительность — это каждодневные медицинские манипуляции: уколы, пункции, перевязки. Для лечения ребенка они необходимы, но все это больно и страшно, — рассказывают сотрудники социального отдела. — Мы с вами можем помочь маленьким храбрецам преодолеть страх перед процедурой, немного поднять им настроение, осушить детские слезы. Коробочка находится в процедурном кабинете. Теперь малыш, отправляясь на такое испытание, будет получать приз из этой коробочки.

Призы выдаются часто, но нельзя дать коробочке опустеть. Приглашаем вас пополнить ее. Для этого подойдут игрушки мелкого размера: машинки, маленькие куколки, бусы, браслетики и другие мелочи, которые могут доставить радость детям.

Игрушки можно приносить до 15 февраля в социальный отдел Хабаровской епархии (ул. Воронежская, 49а, кабинет 22, 25) с пометкой «коробочка храбрости». Информация по телефону 24−30−61.

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