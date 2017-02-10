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06:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Осужденным краснояркам запретили содержать детей в колонии

Женщинам советуют отдать несовершеннолетних родственникам.

Отбывающим наказание в колониях жительницам Красноярского края запретили содержать детей в местах заключения. Несовершеннолетних в возрасте от трех лет рекомендуют временно отдать на воспитание родственникам или в специальные детские учреждения. Об этом на брифинге сообщил врио заместителя начальника ГУФСИН по Красноярскому краю Андрей Луханин.

Запреты коснулись и колонии-поселения № 48 в Нижнеингашском районе. Краевая прокуратура постановила, что месте заключения «отсутствует нормативно-правовая база, регламентирующая организацию содержания и медицинское обслуживание осужденных женщин с детьми».

Интересно, что служба исполнения наказания разрешала заключенным матерям проживать с детьми на протяжении 10 лет. По мнению сотрудников таких учреждений, «нахождение ребенка с матерью в первые годы жизни очень важно».

«Посещая КП-48, я всегда отмечала, что такие условия, как там, есть не в каждом доме сельской местности: тепло, уютно, отличное питание, доступная медицинская помощь, но закон есть закон. Сегодня мы вынуждены предлагать родственникам забрать этих детей на период срока отбывания наказания матери в колонии, но хочу подчеркнуть, только с учетом принципа добровольности», — прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

По последним данным ГУФСИН, в детских домах Красноярского края находятся 190 детей, родители которых отбывают наказание в местах лишения свободы.

Напомним, вопрос о содержании детей в неволе заговорили красноярские общественники. Активисты попросили уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову пересмотреть ежедневный рацион для беременных женщин и детей, «проживающих» в колониях. В пример общественники как раз привели колонию-поселение № 48.

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