Редчайший аутоиммунный диагноз поставлен трем новосибирцам

Лечение аутоиммунных заболеваний нервной системы в течение трех дней будут обсуждать в Бердске врачи из разных регионов страны. О том, как с этими болезнями сражаются медики и как живут пациенты, узнали корреспонденты ОТС.

Сегодня пациентка Новосибирской областной больницы Александра Михайлова пишет слова благодарности врачам. Говорит, что диагноз не могли поставить в течение семи лет. Медики объясняют: на момент появления первых симптомов заболевание даже не было описано в литературе.

— Как говорят доктора, я вообще большая загадка, — грустно улыбается Александра Михайлова.

Загадок у тех, кто занимается аутоиммунными заболеваниями нервной системы, немало. Появляются новые диагнозы, чаще встречаются старые.

— Диагностировано почти 50 новых больных с миастенией. До этого у нас было 20, максимум 30. Этот год рекордный по больным миастенией. Причем, это пожилые люди после 60-ти лет, и их уже трудно вылечить, — говорит руководитель Областного центра рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний Надежда Малкова.

Но чаще всего, как и раньше, встречается рассеянный склероз. Его теперь диагностируют на ранних стадиях. О методах лучевой диагностики сегодня рассказывают в Бердске на научно-практической конференции.

— Появляется техника, новые современные аппараты, которые позволяют досконально видеть все изменения, встречающиеся именно при этом заболевании. А также позволяют отдифференцировать от других патологий, которые могут клинически появляться с похожей симптоматикой, — говорит научный сотрудник отделения лучевой диагностики научного центра неврологии (г. Москва) Василий Брюхов.

Современных медикаментов немало, но врачи во всем мире уверены, что в лечении рассеянного склероза будущее за персонифицированной медициной. Разрабатывают и инновационные препараты.