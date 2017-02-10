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06:38 (мск), источник: VN.RU

Редчайший аутоиммунный диагноз поставлен трем новосибирцам

Миастенией за год заболело в два раза больше людей. И сразу трем пациентам в регионе поставили редкий диагноз «синдром Сусака» — в мире несколько десятков таких человек.

Лечение аутоиммунных заболеваний нервной системы в течение трех дней будут обсуждать в Бердске врачи из разных регионов страны. О том, как с этими болезнями сражаются медики и как живут пациенты, узнали корреспонденты ОТС.

Сегодня пациентка Новосибирской областной больницы Александра Михайлова пишет слова благодарности врачам. Говорит, что диагноз не могли поставить в течение семи лет. Медики объясняют: на момент появления первых симптомов заболевание даже не было описано в литературе.

— Как говорят доктора, я вообще большая загадка, — грустно улыбается Александра Михайлова.

Загадок у тех, кто занимается аутоиммунными заболеваниями нервной системы, немало. Появляются новые диагнозы, чаще встречаются старые.

— Диагностировано почти 50 новых больных с миастенией. До этого у нас было 20, максимум 30. Этот год рекордный по больным миастенией. Причем, это пожилые люди после 60-ти лет, и их уже трудно вылечить, — говорит руководитель Областного центра рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний Надежда Малкова.

Но чаще всего, как и раньше, встречается рассеянный склероз. Его теперь диагностируют на ранних стадиях. О методах лучевой диагностики сегодня рассказывают в Бердске на научно-практической конференции.

— Появляется техника, новые современные аппараты, которые позволяют досконально видеть все изменения, встречающиеся именно при этом заболевании. А также позволяют отдифференцировать от других патологий, которые могут клинически появляться с похожей симптоматикой, — говорит научный сотрудник отделения лучевой диагностики научного центра неврологии (г. Москва) Василий Брюхов.

Современных медикаментов немало, но врачи во всем мире уверены, что в лечении рассеянного склероза будущее за персонифицированной медициной. Разрабатывают и инновационные препараты.

— Сейчас ведется работа совместно с генетиками, потому что рассеянный склероз является генетическим заболеванием. Это не какой-то один ген, а отдельные участки разных генов. У каждого пациента своя комбинация, которая отвечает за развитие и тяжесть течения данного заболевания, — рассказывает заведующая межокружным отделением Центра рассеянного склероза 24-й больницы (г. Москва) Екатерина Попова.

Причины разные. Результат один — иммунная система расценивает свои клетки и ткани как чужеродные и атакует их. Пациенты вспоминают, что каждый, услышав диагноз, задавал вопрос: «Почему я?» Чтобы поддержать людей с рассеянным склерозом, создали общественную организацию.

— Человек, получивший диагноз, не останется один. Он всегда будет знать, куда обратиться, зайти на сайт, пообщаться, прочитать, как живут другие люди с таким диагнозом. Простые примеры: за это время много заболевших людей создали семьи, — говорит вице-президент по СФО Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Федор Шишлянников.

Название конференции: «Аутоиммунные заболевания нервной системы. Вопросы и ответы». Пока, признаются врачи, вопросов больше. Но впереди есть еще два дня для того, чтобы обсудить их вместе.

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