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06:37 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Лыжня России в Новосибирске отменяется

Лыжная гонка, запланированная на 11 февраля, переносится по причине морозной погоды.

Источник: РИА "Новости"

В связи с резким похолоданием оргкомитет принял решение о переносе городской массовой лыжной гонки, которая должна была стартовать в субботу. В Новосибирске уже похолодало в ночь с четверга на пятницу с -1 градуса до -20. Синоптики прогнозируют в субботу -24, сильный ветер и метели.

Обычно в соревнованиях принимают участие очень много новосибирцев. Для безопасности людей решили перенести «Лыжню России — 2017» на неделю. Если «небесная канцелярия» не преподнесет сюрпризов, то лыжники выйдут на свой массовый праздник 18 февраля, сообщили в мэрии.

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