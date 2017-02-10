Лыжня России в Новосибирске отменяется

В связи с резким похолоданием оргкомитет принял решение о переносе городской массовой лыжной гонки, которая должна была стартовать в субботу. В Новосибирске уже похолодало в ночь с четверга на пятницу с -1 градуса до -20. Синоптики прогнозируют в субботу -24, сильный ветер и метели.

Обычно в соревнованиях принимают участие очень много новосибирцев. Для безопасности людей решили перенести «Лыжню России — 2017» на неделю. Если «небесная канцелярия» не преподнесет сюрпризов, то лыжники выйдут на свой массовый праздник 18 февраля, сообщили в мэрии.