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07:12 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке появилась улица имени художника Алексея Саврасова

Во Владивостоке в Советском районе появилась новая улица — Саврасова. Наименование присвоено в честь известного русского художника Алексея Саврасова, автора пейзажей «Грачи прилетели» и «Вида на Московский Кремль».

Решение о наименовании было единогласно принято на заседании комиссии по городской топонимике и закреплено специальным постановлением. Новая улица расположена в районе трассы Океанская — бухта Лазурная и таких улиц, как Шевченко, Яхтовая и Штормовая.

С предложением — дать имя улице, — в комиссию обратились представители дачного некоммерческого товарищества «Искусство». Как отметили в управлении культуры администрации Владивостока, члены комиссии по городской топонимики приняли решение о наименовании данной улицы, руководствуясь тем, что недалеко от неё расположена улица имени художника Маковского, а в составе товарищества — владивостокские художники. В дальнейшем при появлении новых улиц эта тематика будет продолжена, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Напомним, в комиссию по городской топонимике входят начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, профессор, заведующий кафедрой проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ Юрий Лиханский, начальник Владивостокского почтамта УФПС Приморского края — филиал ФГУП «Почта России» Елена Николаенко. Возглавляет комиссию заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева.

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