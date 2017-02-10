Чемпионат мира по бенди в Хабаровске перенесли на конец января

Хабаровск, 10 февраля, AmurMedia.

Сроки проведения чемпионата мира по хоккею с мячом 2018 года в Хабаровске будут сдвинуты из-за Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея), сообщил в четверг президент Международной федерации бенди Борис Скрынник. Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля, поэтому соревнования группы А чемпионата мира предполагается завершить не в феврале, а в конце января, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Коммерсант».

Как отмечается в сообщении федерации, на проведение турнира элиты бенди претендовал также Китай, но Харбину оставили только группу В, матчи которой пройдут в те же сроки.

Ранее Хабаровск дважды принимал мировые форумы: в 1981 и 2015 годах. Расходы на проведение ЧМ-2015 оказались почти в полтора раза выше плана и составили порядка 240 млн руб., в том числе средства краевого бюджета, спонсоров и доходы с реализации билетов.