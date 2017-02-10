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06:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморцы устроили флешмоб против «ЭРА-ГЛОНАСС» в соцсетях

Люди размещают свои фото с листовками и требованиями пояснить закон либо сделать установку системы добровольной.

Владивосток, 10 февраля, PrimaMedia.

Разъяснений закона, обязывающего с начала 2017 года устанавливать на все регистрируемые в России автомобили систему «ЭРА-ГЛОНАСС», требуют жители Приморья. Они фотографируются с соответствующего содержания листовками на улицах Владивостока и возле Владивостокской таможни, а затем выкладывают снимки в соцсети. Сетевой флешмоб призван привлечь к проблеме всеобщее внимание, сообщает ИА PrimaMedia.

Второе важное требование приморцев, многие из которых теперь не могут воспользоваться привезенными из-за границы подержанными авто, — сделать оснащение системой экстренного реагирования добровольным.

Некоторые родители привлекают к акции детей:

А в одной из групп в мессенджере WhatsApp («БЕЗ Эра глонасс!!! СТОП»), в которой состоят приморцы, задействовали даже животных:

Тем временем в администрации Владивостока решается вопрос о согласовании официального митинга против «ЭРА-ГЛОНАСС» на центральной площади города. Заявку на проведение акции подал беспартийный депутат Гордумы Андрей Галицких.

Напомним, с 1 января 2017 года в России действует закон, по которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Требование не распространяется на авто, получившие ПТС до 2017 года. Все новые машины, производимые в России, будут сходить с конвейеров с уже установленной системой. Пока закон трактуется так: все иномарки, ввезенные в РФ после 1 января, тоже обязаны иметь бортовой терминал с «Эрой». Между тем, с начала 2017 года в ДФО снизился поток ввозимых из других стран автомобилей, часть попавших на территорию России транспортных средств остается на складах таможенной службы.

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