Из Сочи в Челябинск начнут летать самолеты

Новый рейс будет следовать по направлению Челябинск — Сочи — Минеральные Воды — Челябинск. Жителям уральского региона он будет доступен с 10 февраля по 24 марта.

Вылет из Челябинска запланирован на 08:30 утра, прибытие в Сочи — в 10:00 утра. Из Международного аэропорта Сочи самолет будет вылетать в 10:45 утра, прибывать в Минеральные Воды — в 11:40. Вылет из Минеральных Вод — в 12:30, прибытие в Челябинск — в 17:30.

Перелет будет выполняться на воздушных судах А — 320, вмещающих до 156 пассажиров.