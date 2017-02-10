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15:51 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Из Сочи в Челябинск начнут летать самолеты

Сочи и Челябинск свяжет авиасообщение.

Источник: ГТРК «Кубань»

Новый рейс будет следовать по направлению Челябинск — Сочи — Минеральные Воды — Челябинск. Жителям уральского региона он будет доступен с 10 февраля по 24 марта.

Вылет из Челябинска запланирован на 08:30 утра, прибытие в Сочи — в 10:00 утра. Из Международного аэропорта Сочи самолет будет вылетать в 10:45 утра, прибывать в Минеральные Воды — в 11:40. Вылет из Минеральных Вод — в 12:30, прибытие в Челябинск — в 17:30.

Перелет будет выполняться на воздушных судах А — 320, вмещающих до 156 пассажиров.

Минимальный тариф на данном направлении составит 7 085 рублей, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

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