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06:53 (мск), источник: АиФ Иркутск

Прямые рейсы Иркутск-Паттайя возобновятся в марте

Иркутских пассажиров будет принимать аэропорт Утапао.

Источник: Reuters

Иркутяне вновь могу совершать прямые перелеты из Иркутска в Паттайю (Таиланд). Об этом сообщает пресс-служба компании S7.

Рейсы будут выполняться с 30 марта 2017 года по четвергам. Вылет из Иркутска в 10:40, прибытие по местному времени в 15:55. Обратный рейс вылетает из аэропорта Утапао в 16:55 и прилетает в Иркутск в 00:05 следующего дня. На линии будут работать комфортабельные лайнеры Airbus A320, оборудованные салонами экономического и бизнес-класса.

Аэропорт Утапао — самый близкий к популярному тайскому курорту Паттайе. Дорога от него до места назначения составит не более 40 минут.

Также прямые рейсы будут осуществляться по направлению Иркутск- Бангкок. Открыто бронирование и продажа билетов.

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