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06:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Приставы Бурятии нашли иркутянина за сутки после публикации в СМИ

С помощью СМИ Иркутской области и отзывчивых жителей судебным приставам Бурятии удалось за один день найти человека, которого они безуспешно пытались разыскать в течение года, чтобы отдать ему компенсацию за моральный вред.

Как сообщает 10 февраля 2017 года пресс-служба Управления ФССП России по Бурятии, 33-летний житель Иркутска вышел на связь с судебными приставами после того, как увидел информацию о себе в Интернете. В этот же день его родственники и знакомые, посвящённые в дела, также позвонили ему, чтобы сообщить о розыске.

О том, что удастся взыскать компенсацию морального вреда с фигуранта уголовного дела, ставшего виновником гибели его родственника, иркутянин не верил и не наделся. Так он решил еще на судебном заседании. По этой же причине не стал забирать исполнительный лист из суда. Сейчас ему нужно предоставить реквизиты для перечисления взысканной суммы.

«Если бы не СМИ, было бы очень сложно найти взыскателя, поскольку он несколько лет назад переехал со старого адреса и не подозревал о том, что в его пользу взыскивается компенсация морального вреда. Конечно, сотрудники службы сделали бы запрос в паспортный стол, миграционную службу, но это заняло бы еще некоторое время, — отмечает Баир Аюшеев, начальник межрайонного отдела по исполнению особых производств Управления ФССП России по Республике Бурятия. — А сейчас получилось, что мы всем миром оперативно нашли человека».

Служба судебных приставов благодарит всех журналистов, оказавших помощь в размещении материала и поиске человека.

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