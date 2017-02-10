Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
«Живой Кен» не может нормально дышать
63-летняя модель, названная одной из самых "горячих женщин" мира
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
8Испанские демоны пробуждают весну
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
06:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Прямой рейс свяжет Владивосток и Токио

Авиакомпания «Аврора» открывает новый рейс.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 февраля, PrimaMedia.

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», с 20 марта 2017 года приступает к выполнению регулярных полётов по маршруту Владивосток — Токио — Владивосток. Минимальный тариф в одну сторону с учетом сборов авиакомпании составит от 8 250 рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Авиаперелёты по новому направлению планируется выполнять 3 раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам — на современных воздушных судах Q-400. Пассажирам предлагается удобное время вылета как из Владивостока в столицу Японии (а/п Нарита), так и из Токио в Приморье. Понедельник: вылет из Владивостока — 08.40, прибытие в Токио — 10.25; вылет обратного рейса из Токио — 11.15, прибытие во Владивосток — 15.10. Среда/суббота: вылет из Владивостока — 10.40, прибытие в Токио — 12.25; вылет обратного рейса из Токио — 13.10, прибытие во Владивосток — 17.05. Время в полёте — около 3-х часов.

Новый рейс будет осуществляться в рамках расширения карты полётов авиакомпании с учётом востребованности направления жителями Приморского края в весенне-летний период. «Аврора» предоставляет возможность воспользоваться услугами авиакомпании при посещении Японии в предстоящий период цветения сакуры и насладиться этим потрясающим по красоте зрелищем.

Международный аэропорт Нарита — транзитный аэропорт для пассажиров, следующих из стран Азии в Северную и Южную Америку и обратно. Аэропорт занимает второе место по пассажиропотоку Японии, а по грузообороту — первое место в Японии и третье в мире.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Врагу не сдается наш гордый "Варяг": судьба корабля-героя
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с Путиным
Источник рассказал о реакции Турции на позицию РФ по удару ВКС
Сборная России по хоккею стартовала с победы на этапе Евротура
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
В Брюсселе произошло массовое отключение света
Скончался один из изобретателей метода МРТ
В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь