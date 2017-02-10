Прямой рейс свяжет Владивосток и Токио

Владивосток, 10 февраля, PrimaMedia.

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», с 20 марта 2017 года приступает к выполнению регулярных полётов по маршруту Владивосток — Токио — Владивосток. Минимальный тариф в одну сторону с учетом сборов авиакомпании составит от 8 250 рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Авиаперелёты по новому направлению планируется выполнять 3 раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам — на современных воздушных судах Q-400. Пассажирам предлагается удобное время вылета как из Владивостока в столицу Японии (а/п Нарита), так и из Токио в Приморье. Понедельник: вылет из Владивостока — 08.40, прибытие в Токио — 10.25; вылет обратного рейса из Токио — 11.15, прибытие во Владивосток — 15.10. Среда/суббота: вылет из Владивостока — 10.40, прибытие в Токио — 12.25; вылет обратного рейса из Токио — 13.10, прибытие во Владивосток — 17.05. Время в полёте — около 3-х часов.

Новый рейс будет осуществляться в рамках расширения карты полётов авиакомпании с учётом востребованности направления жителями Приморского края в весенне-летний период. «Аврора» предоставляет возможность воспользоваться услугами авиакомпании при посещении Японии в предстоящий период цветения сакуры и насладиться этим потрясающим по красоте зрелищем.

Международный аэропорт Нарита — транзитный аэропорт для пассажиров, следующих из стран Азии в Северную и Южную Америку и обратно. Аэропорт занимает второе место по пассажиропотоку Японии, а по грузообороту — первое место в Японии и третье в мире.