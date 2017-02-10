Прокуратура обнаружила нарушения при обустройстве госграницы в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила факт невыполнения работ по обустройству пункта пропуска через государственную границу в новосибирском международном аэропорту Толмачево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в 2015 году ФГКУ “Росгранстрой” заключены государственные контракты на сумму более 371 млн рублей на выполнение в 2016 году работ по техническому перевооружению пункта пропуска. Однако указанные работы выполнены не в полном объеме, сроки их выполнения не соблюдены, должностные лица заказчика предусмотренных контрактом мер ответственности к исполнителю не приняли», — говорится в сообщении.

Директору Новосибирского филиала ФГКУ «Росгранстрой» прокуратура вынесла представление об устранении нарушений. В настоящее время работы выполнены в полном объеме.

Кроме того, прокуратура обнаружила нарушения при проведении аукционов на оказание автотранспортных услуг Красноярским филиалом «Росгранстроя». Директору филиала также вынесено представление об устранении нарушений.